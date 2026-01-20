Allerta rossa su Siracusa, venti fino a 110 km/h e mare in burrasca: quando sarà il picco del maltempo

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi un’allerta meteo rossa su Siracusa e sull’intero territorio provinciale, il livello massimo di criticità previsto. Si tratta di una situazione di rischio elevato, che può comportare gravi pericoli per la sicurezza delle persone, con la possibilità di danni ingenti e, nei casi più estremi, perdite di vite umane.

La notte appena trascorsa è stata particolarmente impegnativa per i Vigili del fuoco, i volontari della Protezione Civile e le forze dell’ordine, chiamati a fronteggiare numerosi interventi legati al maltempo. Fortunatamente, le precipitazioni non hanno provocato danni rilevanti, ma a destare maggiore preoccupazione sono state le violente raffiche di vento, che hanno raggiunto punte tra i 100 e i 110 km/h, mettendo a dura prova la sicurezza stradale e quella pubblica.

I disagi maggiori si sono registrati soprattutto nelle zone costiere e nelle aree interne, dove si segnalano alberi caduti, pali pericolanti e interruzioni della viabilità. La Protezione Civile continua a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, invitando la popolazione alla massima prudenza.

A fare il punto sulle previsioni meteo è stato il meteorologo Marcello Consolo, che ha spiegato come la fascia oraria più critica per Siracusa e per la Sicilia orientale sarà compresa tra le 13 e la mezzanotte.

“Le condizioni sono destinate a peggiorare a partire dalle 13, con venti sempre più intensi e fenomeni atmosferici molto significativi. Ci aspettiamo tempeste di tipo tropicale, forti raffiche e piogge torrenziali”, ha dichiarato Consolo.

Nel dettaglio, sono previste precipitazioni intense, venti medi tra gli 80 e i 90 km/h con raffiche temporanee oltre i 100 km/h, onde superiori ai 7 metri e mare forza 8, in burrasca, lungo le coste esposte. Un quadro che conferma l’elevato livello di pericolo e la necessità di limitare gli spostamenti e attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità.