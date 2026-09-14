Allerta rossa sull’Etna, nube di cenere verso sud: stop arrivi a Catania fino alle 16

Attualità · ETNA ALLERTA ROSSA

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Allerta rossa sull’Etna per l’emissione di cenere. Secondo il bollettino Vona per l’aviazione, l’altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube si muove verso sud, cioè in direzione dell’aeroporto di Catania. Il fenomeno è osservato con telecamere di sorveglianza visibile e termica.

All’aeroporto di Catania è stata disposta la chiusura del settore C1, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16 di oggi, ora locale.I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.