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Attualità ETNA ALLERTA ROSSA

Allerta rossa sull’Etna, nube di cenere verso sud: stop arrivi a Catania fino alle 16

di Oriana Gionfriddo ·
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Interno aeroporto Catania

Allerta rossa sull’Etna per l’emissione di cenere. Secondo il bollettino Vona per l’aviazione, l’altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube si muove verso sud, cioè in direzione dell’aeroporto di Catania. Il fenomeno è osservato con telecamere di sorveglianza visibile e termica.

All’aeroporto di Catania è stata disposta la chiusura del settore C1, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16 di oggi, ora locale.I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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