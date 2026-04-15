Allerta truffe TARI via sms nel Siracusano: i sindaci mettono in guardia i cittadini

Si moltiplicano in questi giorni le segnalazioni di SMS fraudolenti legati alla tassa sui rifiuti (TARI) nei comuni del Siracusano. Le amministrazioni di Priolo Gargallo e Noto hanno diffuso avvisi urgenti alla cittadinanza per mettere in guardia da un nuovo tentativo di truffa informatica.

Secondo quanto comunicato dai due enti, diversi cittadini hanno ricevuto messaggi sul telefono che segnalano presunte irregolarità nella posizione TARI e invitano a contattare numeri telefonici, spesso a tariffazione speciale, per evitare “aggravamenti” o ulteriori problemi amministrativi.

A Priolo Gargallo, l’Amministrazione comunale ha chiarito che si tratta di una truffa in piena regola. Gli SMS segnalati invitano i cittadini a chiamare numeri sospetti per “regolarizzare la propria posizione”, ma il Comune precisa che tali comunicazioni non provengono in alcun modo dagli uffici comunali.

Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore ai Tributi Maria Grazia Pulvirenti hanno sottolineato che il Comune non utilizza SMS per comunicazioni tributarie e non richiede mai contatti telefonici a pagamento. Le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente tramite canali istituzionali, come le raccomandate inviate da Poste Italiane.

L’invito ai cittadini è quello di non rispondere ai messaggi e di non contattare i numeri indicati, che potrebbero comportare costi elevati o il rischio di sottrazione di dati personali.

Situazione analoga anche a Noto, dove il Comune ha segnalato la circolazione di SMS ingannevoli che riportano frasi come: “La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347716 per evitare aggravamenti.”

L’amministrazione comunale ha precisato che si tratta di un tentativo di phishing finalizzato al furto di dati personali o all’addebito di costi elevati, poiché il numero indicato è una numerazione a tariffazione speciale.

Il Comune di Noto ribadisce che non invia SMS per comunicazioni relative alla TARI e non richiede mai contatti urgenti tramite numeri a pagamento. Anche in questo caso, le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente attraverso canali istituzionali e verificabili.

Entrambe le amministrazioni invitano alla massima prudenza: non rispondere agli SMS sospetti, non chiamare i numeri indicati, non fornire dati personali o bancari e cancellare immediatamente i messaggi ricevuti.

Per qualsiasi verifica sulla propria posizione tributaria, è necessario rivolgersi direttamente agli uffici tributi dei rispettivi Comuni o ai canali ufficiali dell’ente.

Le autorità locali invitano inoltre i cittadini a diffondere l’allerta per evitare che altri utenti possano cadere nella trappola.