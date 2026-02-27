Allineamento pianeti 28 febbraio: sei pianeti visibili insieme nel cielo serale

Domani, venerdì 28 febbraio, gli appassionati di astronomia potranno assistere a un evento raro e suggestivo: un allineamento di sei pianeti visibili contemporaneamente nel cielo serale. A partire dalle 18:45 circa, anche dalle nostre latitudini sarà possibile osservare Venere, Mercurio, Saturno, Nettuno, Urano e Giove, distribuiti lungo il piano dell’eclittica tra ovest e sud-ovest.

Cosa significa davvero “allineamento dei pianeti”

In astronomia, il termine “allineamento” può trarre in inganno. Non indica infatti che i pianeti siano perfettamente disposti in linea retta nello spazio. Piuttosto, significa che dalla Terra appaiono concentrati in uno stesso settore del cielo, lungo quella linea immaginaria chiamata eclittica, che rappresenta il piano su cui orbitano i pianeti del Sistema Solare.

Un allineamento perfetto è praticamente impossibile da osservare a occhio nudo. L’ultimo evento simile risale al allineamento planetario del 10 marzo 1982, quando quasi tutti i pianeti erano visibili entro un arco di circa 95 gradi.

Dove guardare e cosa aspettarsi

L’osservazione sarà possibile subito dopo il tramonto. I pianeti saranno visibili a diverse altezze sull’orizzonte:

-Venere e Mercurio appariranno molto bassi a ovest

-Saturno e Nettuno saranno intorno ai 10 gradi

-Urano e Giove più in alto, fino a circa 60 gradi

A occhio nudo si potranno distinguere Venere, Mercurio, Saturno e Giove. Quest’ultimo sarà il più brillante dopo la Luna, che si presenterà con una fase illuminata al 91%. Per individuare Urano e Nettuno sarà invece necessario almeno un binocolo.

Come osservare meglio l’allineamento

Per godersi al massimo lo spettacolo non servono strumenti particolari, ma alcune accortezze possono migliorare l’esperienza:

-evitare le luci cittadine e cercare un cielo buio

-scegliere un punto con orizzonte libero verso ovest

-preferire zone di campagna o poco illuminate

In condizioni ideali sarà possibile seguire chiaramente la linea dell’eclittica, evidenziata dai pianeti più luminosi della serata, creando uno scenario suggestivo e facilmente riconoscibile anche per i meno esperti.

Un appuntamento da non perdere per chi ama il cielo e i fenomeni astronomici: l’allineamento dei pianeti del 28 febbraio promette uno spettacolo raro e affascinante.