All’Istituto Federico II di Svevia di Siracusa tavolo su istruzione turistica e lavoro

Politica · SCUOLA E IMPRESA

Si è svolto ieri mattina, mercoledì 28 ottobre, all’Istituto di Istruzione Superiore “Federico II di Svevia” di Siracusa il “Tavolo Territoriale Provinciale sull’Istruzione Turistica – Modello di raccordo tra formazione e impresa”. Un momento di confronto tra scuola, istituzioni e mondo del lavoro per rafforzare il legame tra formazione e imprese del settore turistico-alberghiero, promuovere l’orientamento e valorizzare le opportunità formative e professionali del territorio.

All’incontro è intervenuto il Vice Sindaco di Siracusa, Edy Bandiera, che ha portato i saluti istituzionale dell’Amministrazione comunale. “Siracusa ha scelto con convinzione un nuovo modello di sviluppo che mette al centro turismo, cultura, ricettività, esperienzialità ed eventi di livello internazionale – ha dichiarato il Vice Sindaco Bandiera –. Le virtuose politiche di sviluppo turistico portate avanti da questa Amministrazione stanno producendo risultati concreti: più presenze, più destagionalizzazione, più qualità dell’offerta, più investimenti. Ma questo modello regge solo se è sostenuto da un sistema formativo all’altezza.”

Bandiera ha poi aggiunto come il turismo non si possa “improvvisare”, ma si debba costruire con la formazione, con le competenze, con la capacità di orientare i nostri ragazzi verso le professioni che il territorio chiede davvero.

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“Per questo – spiega – il raccordo tra scuola e impresa non è un esercizio teorico, è una necessità strategica. Abbiamo bisogno di giovani preparati a raccontare Siracusa, ad accogliere, a gestire strutture ricettive, a costruire esperienze autentiche, a lavorare negli eventi internazionali che oggi portano la nostra città nel mondo.”

Nel corso del tavolo sono stati affrontati gli obiettivi dell’iniziativa: orientare gli studenti verso i percorsi formativi e le professioni del settore turistico-alberghiero, promuovere una didattica innovativa in linea con le esigenze del comparto, potenziare i percorsi di formazione scuola-lavoro favorendo l’integrazione tra didattica ed esperienza professionale. Particolare attenzione è stata dedicata a “La voce delle imprese: quali competenze dovrebbe possedere un giovane che entra oggi nel settore?” e alla prosecuzione post diploma, con gli interventi dei dirigenti e referenti delle scuole secondarie di primo grado.

“Come Amministrazione continueremo a stare al fianco delle scuole – ha concluso il Vice Sindaco –. Investire sui giovani significa investire sul futuro di Siracusa. Il nostro impegno è rendere la città sempre più attrattiva, ma anche sempre più capace di trasformare questa attrattività in lavoro stabile, qualificato e dignitoso per i siracusani.”

La giornata si è conclusa con la visita ai laboratori e il momento conviviale preparato e gestito dagli studenti, dai docenti e dal personale ATA dell’I.S. “Federico II di Svevia”, a cui il Vice Sindaco ha rivolto un ringraziamento particolare, insieme alla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Accardo, per l’organizzazione e l’accoglienza.