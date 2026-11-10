All’Istituto Nautico di Siracusa avviato il percorso verso Together for Inclusion 2026

Attualità · SIRACUSA INCLUSIONE

È iniziato oggi, all’Istituto Tecnico Nautico “Gaetano Arezzo della Targia” di Siracusa, il percorso di sensibilizzazione e accompagnamento degli studenti in vista della quarta edizione di Together for Inclusion, in programma il prossimo 14 dicembre 2026 allo Stadio Nicola De Simone di Siracusa.

La manifestazione è organizzata dall’ASD Inclusione in Movimento Siracusa APS, in collaborazione con la Fondazione Sant’Angela Merici di Siracusa e il AICS – Comitato di Siracusa.

Un primo incontro intenso e ricco di emozioni, che ha visto protagonisti gli studenti e i ragazzi dell’ASD Inclusione in Movimento Siracusa APS, attraverso un laboratorio esperienziale e testimoniale dedicato ai temi della disabilità, della diversità e dell’inclusione.

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Il progetto nasce con l’obiettivo di andare oltre il tradizionale concetto di sensibilizzazione, offrendo agli studenti l’opportunità di conoscere direttamente le storie, i vissuti e le esperienze di persone con disabilità. Attraverso il dialogo, la narrazione autobiografica e il coinvolgimento emotivo, gli incontri intendono favorire la consapevolezza, sviluppare empatia e superare stereotipi e pregiudizi.

Particolare attenzione viene riservata al valore dello sport come strumento educativo, riabilitativo e di inclusione sociale. Per i ragazzi coinvolti, il calcio paralimpico e le altre attività sportive rappresentano occasioni concrete di crescita, autonomia, autodeterminazione, riscatto e appartenenza. Lo sport diventa così uno spazio nel quale ciascuno può riconoscere le proprie capacità e sperimentare il valore di sentirsi parte di una squadra e di una comunità.

Gli incontri preliminari proseguiranno con il coinvolgimento di altri istituti superiori del territorio, accompagnando gli studenti verso la manifestazione del 14 dicembre, che rappresenterà il momento conclusivo di un percorso educativo e culturale condiviso.

“Non vogliamo semplicemente preparare gli studenti a partecipare a un evento sportivo, ma aiutarli a sviluppare uno sguardo nuovo sulla disabilità e sulla persona. Oggi abbiamo vissuto momenti straordinari, fatti di abbracci, sorrisi, testimonianze e autentica partecipazione. Abbiamo compreso ancora una volta quanto sia importante educare i giovani alla cura dell’altro, al rispetto e alla dignità umana. L’inclusione non è un gesto di solidarietà occasionale, ma una responsabilità educativa e sociale che riguarda tutti noi“, dichiara Gaetano Migliore, presidente dell’ASD Inclusione in Movimento Siracusa APS.

Together for Inclusion vuole essere molto più di una manifestazione: un percorso di cambiamento culturale che parte dalle scuole, attraversa lo sport e coinvolge l’intera comunità.

Perché l’inclusione comincia quando impariamo a guardare oltre le apparenze e riconosciamo in ogni persona un valore unico e irripetibile.