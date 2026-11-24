Cultura · SCUOLA E SALUTE

La prevenzione non ha età e la scuola è il luogo ideale in cui trasformare la consapevolezza in una scelta quotidiana di salute. In quest’ottica, oggi l’ITI “Enrico Fermi” di Siracusa ha ospitato un importante momento di approfondimento e sensibilizzazione legato al “Progetto Martina – per la prevenzione dei tumori giovanili”, iniziativa promossa dal Lions Club Zona 18 Siracusa nelle scuole secondarie di secondo grado.

A guidare la conferenza, volta a fornire conoscenze concrete sulla prevenzione oncologica giovanile, sono stati il Dott. Salvatore Bonanno (referente del Progetto Martina per il LC Siracusa Aretusa – VII Circoscrizione, distretto 108YB) e il Dott. Giovanni Puzzo (referente del Progetto Martina per il LC Eurialo), con la partecipazione della Dott.ssa Fina Pullara. Un intervento corale e qualificato che ha offerto ai ragazzi strumenti chiari, autorevoli e vicini alle loro esigenze per prendersi cura della propria salute.

L’attività, inserita nell’ambito dei percorsi di FSL (Formazione Scuola Lavoro), è stata fortemente voluta dalla dirigente scolastica Stefania Bellofiore e rivolta a tutte le studentesse e gli studenti del triennio dell’articolazione Biotecnologie Sanitarie dell’istituto: un pubblico giovane, curioso e naturalmente affine ai temi della salute, della ricerca e della tutela del benessere.

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A coordinare l’iniziativa all’interno della scuola è stata la professoressa Elena Savatta, insieme alle referenti FSL dell’istituto, Mariagrazia Fuccio e Salvina Benebianco. Un lavoro di squadra che ha permesso di collegare la formazione scientifica e sanitaria svolta in classe con un’esperienza di grande impatto educativo e civico.

Il “Progetto Martina” conferma così il proprio valore sociale: non solo trasmettere informazioni e buone pratiche, ma formare giovani cittadini più attenti a sé stessi e capaci, un domani, di farsi a loro volta promotori di cultura sanitaria sul territorio. All’ITI “Enrico Fermi” di Siracusa la giornata di oggi ha rappresentato un tassello significativo di un percorso che unisce scuola, medicina e impegno civico al servizio del futuro dei ragazzi e delle ragazze.