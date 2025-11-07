Alloggi all’ex albergo scuola di via Crispi a Siracusa: pubblicata la graduatoria definitiva

Con verbale del 28 ottobre è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l’assegnazione in locazione a canone sostenibile di 20 alloggi realizzati nell’ambito del progetto di riqualificazione urbanistica dell’ex albergo scuola di via Francesco Crispi 202-204 a Siracusa.

La graduatoria definitiva è pubblicata dal 6 novembre e rimarrà per 30 giorni consecutivi nella sede dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa e sul sito istituzionale www.iacpsiracusa.it

Contro la graduatoria è possibile ricorrere nei termini e nei modi di legge. Clicca qui per leggere la graduatoria definitiva