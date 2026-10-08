All’Ortea Palace i pupi della Tosca: in mostra i protagonisti dell’opera di Puccini

Cultura · ortigia

Floria Tosca, Mario Cavaradossi, il barone Scarpia e gli altri protagonisti del celebre capolavoro di Giacomo Puccini arrivano a Ortigia nelle forme dell’Opera dei Pupi. Dal 15 ottobre al 4 dicembre, infatti, l’Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection ospiterà nella hall, la “Moderna Agorà”, una mostra dedicata ai pupi realizzati per lo spettacolo “Tosca e i Pupi Siciliani”.

L’esposizione offrirà ai visitatori la possibilità di osservare da vicino le opere artigianali, ammirandone la lavorazione, i dettagli delle armature e i costumi creati appositamente per la rappresentazione.

La mostra arriva a Siracusa dopo una prima tappa ospitata al Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos e rientra in un progetto promosso da Russotti Gestioni Hotels, che punta a valorizzare e diffondere la tradizione teatrale siciliana all’interno delle proprie strutture ricettive, proponendola a un pubblico internazionale.

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I pupi appartengono al Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri di Siracusa, compagnia che dal 1999 custodisce e tramanda l’antica arte dei pupari. Le opere sono state realizzate per lo spettacolo Tosca e i Pupi Siciliani, andato in scena il 5 luglio scorso all’Acquario Romano con l’Orchestra Cilea diretta dal maestro Francesco Attardi. La produzione ha rappresentato una novità assoluta, portando per la prima volta un titolo del repertorio lirico nel linguaggio dell’Opera dei Pupi.

Ogni personaggio esposto è un pezzo unico: teste e mani sono state intagliate e dipinte a mano, mentre costumi e armature sono stati realizzati appositamente per lo spettacolo. I costumi, in particolare, nascono dalla collaborazione con l’Accademia Costume & Moda e riproducono in miniatura tessuti, forme e dettagli ispirati all’ambientazione dell’opera pucciniana.

Ad accompagnare il percorso espositivo saranno presenti pannelli bilingue che illustrano i personaggi e il lavoro artistico e artigianale che ha dato vita ai pupi.

“Accogliere i Pupi di Tosca all’Ortea Palace significa riportare questi personaggi a Siracusa e offrire ai nostri ospiti un incontro diretto con una tradizione viva della città – ha dichiarato Pippo Russotti, Managing Director di Russotti Gestioni Hotels – La tappa di Giardini Naxos e quella di Ortigia uniscono due delle nostre strutture in un percorso culturale che parte dall’hotel e invita a conoscere i luoghi, gli artisti e le storie del territorio”

L’ingresso alla mostra sarà gratuito. Al termine dell’esposizione, i pupi faranno ritorno nella sede del Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri, in via della Giudecca, nel cuore di Ortigia.