All’Ortigia Film Festival il celebre regista britannico Peter Greenaway

Cultura · OFF18

Oggi all’Ortigia Film Festival arriva uno degli ospiti più attesi della XVIII edizione: il celebre regista britannico Peter Greenaway. Il maestro del cinema internazionale incontrerà il pubblico in occasione della proiezione del film I racconti del cuscino (1996) alle 21:30 alla sala Teatro Massimo. Greenaway sarà ospite del festival anche domani in occasione della serata finale di OFF18.

Particolarmente ricco il programma di questa sera nelle tre sedi dedicate alle proiezioni e agli incontri con i protagonisti di questa edizione: l’Arena Minerva, il Teatro Massimo e la Sala Vittorini, tutte nel cuore di Ortigia.

Gli eventi in programma ieri all’Arena Minerva sono stati posticipati in segno di profondo rispetto e cordoglio a seguito di una dolorosa notizia ricevuta poche ore prima dell’inizio delle attività: la prematura scomparsa di un noto fotografo molto legato alla città di Siracusa. Pur trattandosi di un tragico evento privato, slegato dalle attività della nostra manifestazione, la comunità del festival – che vede proprio nella fotografia, nell’arte e nel lavoro dei professionisti il suo cuore pulsante – ha ritenuto doveroso fermarsi per un momento di riflessione e vicinanza.