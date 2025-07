All’Urban center l’evento conclusivo del Concorso Letterario “Lux Verborum”

Il giorno 26 luglio 2025, alle 19, all’Urban Center di Siracusa, sito in via Nino Bixio 1, si terrà l’evento conclusivo del Concorso Letterario “Lux Verborum”, promosso dall’associazione Kerayles, in collaborazione con Siracusa Città Educativa e con la Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa.

La serata si aprirà con gli interventi di tre figure chiave che hanno contribuito alla realizzazione dell’antologia: Giulia Veneziano, responsabile dell’aspetto grafico del volume, Maria Celani, curatrice del processo editoriale, e Giuseppe Costa, autore della prefazione.





A seguire, i 25 autori finalisti, selezionati nella fase preliminare e i cui testi sono stati raccolti all’interno dell’antologia Lux Verborum, avranno la possibilità di leggere pubblicamente i propri componimenti.

Al termine delle letture, sarà possibile votare: il pubblico – composto da cittadini residenti nella provincia di Siracusa e di età pari o superiore ai 14 anni – potrà infatti esprimere la propria preferenza, affiancando il giudizio di una giuria tecnica. La classifica finale sarà definita dalla somma ponderata dei voti espressi dalle due componenti. I vincitori riceveranno buoni acquisto spendibili presso la libreria “Casa del Libro Mascali”, grazie al contributo degli sponsor GG Aretusa e Interno 10, che si ringraziano per il sostegno offerto all’iniziativa.

L’evento rappresenta un’importante occasione di condivisione culturale e di partecipazione civica: un momento in cui gli autori e le autrici potranno dare voce alle proprie parole, valorizzando l’espressività della lettura ad alta voce come strumento capace di amplificare il significato e l’impatto emotivo del testo scritto.

La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare.