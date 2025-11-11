Alsport brilla a Paternò: Bordonaro e Petitto protagonisti alla prima del Campionato Regionale

Alla prima prova del Campionato Regionale di Categoria, svoltasi a Paternò, la giovane società Alsport ha già lasciato il segno nel panorama del nuoto siciliano. Due dei suoi promettenti atleti, i siracusani Gabriele Bordonaro ed Ester Petitto, hanno conquistato risultati eccezionali, frutto di impegno, passione e allenamenti mirati.

Bordonaro ha stupito tutti con miglioramenti cronometrici sbalorditivi, dimostrando una crescita tecnica e mentale di altissimo livello. Petitto, invece, ha raccolto i frutti di una preparazione intensa e rigorosa, confermando il suo talento e la sua determinazione.

Gli allenatori Giovanni Castorina e Maria Carmela Luciano, insieme al presidente Giuseppe Alderuccio, esprimono orgoglio e soddisfazione per questi straordinari risultati, che segnano un promettente inizio per la giovane realtà sportiva Alsport, simbolo di impegno, passione e rinascita del nuoto siciliano.