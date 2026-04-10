“Alta Sicurezza: approcci e soluzioni innovative per la sicurezza antincendio nelle industrie”, il confronto a Confindustria Siracusa

Si è svolto questo pomeriggio a Siracusa, nella sala Ugo Gianformaggio di Confindustria Siracusa, il seminario “Alta Sicurezza: approcci e soluzioni innovative per la sicurezza antincendio nelle industrie”.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa, Università di Catania, l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Siracusa e S News, con il contributo della stessa Confindustria.

Un momento di confronto tra esperti, istituzioni e professionisti del settore, dedicato all’analisi delle nuove tecnologie e delle strategie più avanzate per la prevenzione e la gestione del rischio negli impianti industriali.

Nel corso dell’incontro, il presidente di Confindustria Siracusa, Gianpiero Reale, ha sottolineato il valore del territorio nel campo della sicurezza industriale: “Abbiamo molto apprezzato che l’università abbia scelto di organizzare un convegno così importante qui, perché il nostro polo industriale rappresenta una vera università della tecnologia applicata alla sicurezza”

Reale ha evidenziato come le aziende locali siano realtà di eccellenza, impegnate costantemente nell’innovazione e nell’adozione delle migliori tecnologie disponibili, anche alla luce del livello di rischio elevato legato alla presenza di grandi impianti industriali.

“Siamo un’eccellenza, lo dicono anche le statistiche – ha aggiunto – ma il rischio zero non esiste. Anche dopo anni senza incidenti, basta un evento per cambiare tutto. Per questo non ci si può mai fermare: bisogna lavorare ogni giorno per mantenere il rischio il più basso possibile”

Un messaggio chiaro che ribadisce l’importanza della formazione continua e della collaborazione tra mondo accademico, istituzioni e imprese per garantire standard sempre più elevati di sicurezza.