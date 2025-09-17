Alta tensione al carcere di Siracusa: detenuti occupano un blocco e minacciano il personale

Gravissimi momenti di tensione si sono vissuti nelle ultime ore alla casa circondariale di Siracusa, dove un gruppo di detenuti si è reso protagonista di una protesta violenta. A denunciare l’accaduto è Giuseppe Argentino, segretario provinciale dell’OSAPP, sindacato della Polizia penitenziaria, che parla di “situazione di emergenza” ormai evidente in tutto il sistema carcerario e in particolare nell’istituto aretuseo.

Nella giornata di ieri, un gruppo composto da 15 – 20 detenuti si sarebbe impossessato di un intero blocco minacciando il personale: chiunque avesse tentato di entrare sarebbe stato aggredito. La gravità dell’episodio ha reso necessario l’intervento di rinforzi provenienti da istituti penitenziari limitrofi.

La Direzione ha avviato le trattative attorno alle 11 del mattino, riuscendo a riportare la calma soltanto dopo le 18. Al termine dell’azione di protesta, secondo quanto riferito dal sindacato, due detenuti sarebbero stati trasferiti immediatamente.

Per fronteggiare la situazione, la Direzione ha infine autorizzato il ricorso alle “regole d’ingaggio”, che prevedono l’impiego del personale di polizia penitenziaria in assetto antisommossa con caschi, scudi e manette, così da ripristinare ordine e sicurezza e procedere con i trasferimenti coatti nei confronti dei detenuti che si rifiutano di eseguire gli ordini.

“Un segnale tardivo ma necessario – commenta Argentino – che dimostra la drammaticità della condizione in cui opera quotidianamente il personale di polizia penitenziaria“.