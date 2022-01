Altri 832 nuovi contagi in provincia di Siracusa, ma scendono gli attuali positivi

Sono 7.516 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 41.955 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 582.860 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 220.293 gli attuali positivi sull’isola (5.510 in più rispetto a ieri).

Di questi 1.464 sono ricoverati con sintomi nei vari reparti ordinari Covid, mentre sono 158 le persone in terapia intensiva con 13 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si registrano 1.935 nuovi dimessi o guariti per un totale di 354.282 dall’inizio dell’emergenza, mentre purtroppo si registrano ben 71 nuovi decessi (8.285 il totale).

Come ormai giornalmente accade, però, la Regione Siciliana comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: 1 il 25/01/22; 16 il 24/01/22; 25 il 23/01/22; 15 il 22/01/22; 11 il 21/01/22 e 3 il 20/01/22.

I 7.516 nuovi positivi sull’isola sono così distribuiti nelle varie province: Palermo 1.461, Catania 1.640, Messina 857, Siracusa 832, Ragusa 916, Trapani 420, Agrigento 702, Caltanissetta 569 ed Enna 119.

Per quanto riguarda il capoluogo aretuseo (ma un po’ in tutta la provincia) anche oggi si registra una contrazione degli attuali positivi, scesi a quota 3.790 (131 in meno rispetto a ieri). Di questi sono 57 le persone ricoverate con sintomi nei vari reparti ordinari Covid, mentre sono 3 le persone in terapia intensiva (si precisa che il dato è riferito esclusivamente ai residenti nel comune capoluogo).