Altri 869 nuovi casi covid tra Siracusa e provincia: nell’ultima settimana rilevato il tasso più alto in Sicilia

Sono 6.766 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 44.606 tamponi tra rapidi e molecolari processati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 729.422 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 253.450 gli attuali positivi sull’isola (9.028 in meno rispetto a ieri).

Di questi sono 1.291 i ricoverati con sintomi nei vari reparti ordinari Covid, mentre sono 110 le persone in terapia intensiva con 5 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si contano 15.928 persone dimesse o guarite per un totale di 466.823 dall’inizio dell’emergenza, mentre purtroppo si registrano 34 nuovi decessi (9.149 il totale).

La Regione Sicilia comunica che 168 casi confermati comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti al 13/02/22 (di cui 18 del 11/02/22 e 30 del 12/02/22). I decessi riportati oggi sono avvenuti: 11 il 15/02/2022; 14 il 14/02/2022; 2 il 12/02/2022; 1 l’08/02/2022; 2 il 07/02/2022; 1 il 04/02/2022; 1 il 24/01/2022; 1 il 20/01/2022; 1 il 09/01/2022 e 1 il 11/12/2021.

I 6.766 nuovi positivi al Covid19 in Sicilia sono così suddivisi nelle varie province: Palermo 1.537, Catania 1.166, Messina 1.356, Siracusa 869, Ragusa 405, Trapani 449, Agrigento 476, Caltanissetta 365 ed Enna 311.

Per quanto riguarda il capoluogo aretuseo, prosegue la contrazione del contagio. In città sono infatti 2.099 le persone attualmente positive, mentre sono 40 le persone ricoverate in ospedale: 38 nei reparti ordinari Covid e 2 in terapia intensiva.

Nella settimana dal 7 al 13 febbraio si osserva un trend in lieve diminuzione rispetto alla precedente. L’incidenza di nuovi casi è pari a 43.072 (-13.09%), con un valore cumulativo di 891.08/100.000 abitanti.

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (1.306/100.000 abitanti), Messina (1.115/100.000), Ragusa (1.065 /100.000) e Caltanissetta (976/100.000).

Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 ed i 10 anni (2043/100.000 abitanti) e tra i 3 ed i 5 anni (2008/100.000).

Per la quinta settimana consecutiva si consolida il trend in riduzione di nuove ospedalizzazioni. Circa tre quarti dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non vaccinati o con ciclo incompleto.

L’epidemia, pur mostrando segnali di arresto, è ancora in una fase delicata con un significativo impatto sui servizi territoriali e assistenziali ma con un netto trend in calo di nuove ospedalizzazioni.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella settimana dal 9 al 15 febbraio, l’89,34% degli over 12 anni ha ricevuto almeno una dose. Si attesta all’86,79% la percentuale di over 12 che ha completato il ciclo primario. Il 10,66% del target regionale rimane ancora da vaccinare.

Nella fascia d’età 5-11 anni il 27,62% è vaccinato con una dose ed il 17,76% (pari a 55.908 bambini) ha completato il ciclo primario.

Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.436.012 pari al 73,04% degli aventi diritto, mentre 899.304 cittadini che possono effettuare la somministrazione booster non lo hanno ancora fatto.

Ancora in calo le prime dosi: nella settimana dal 9 al 15 febbraio si è registrata una riduzione del 37,35% delle somministrazioni rispetto alla settimana precedente (2/8 febbraio).