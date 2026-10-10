Altri blackout e una condotta rotta: giornata difficile per il servizio idrico

Attualità · Aretusacque

Aretusacque informa che, a seguito degli interventi di riparazione eseguiti nella giornata di ieri e conclusisi intorno alle ore 21.00, è stato ripristinato il sistema di pompaggio idrico dalla centrale Dammusi al serbatoio Teracati.

I lavoro svolto durante l’intera notte dal personale operativo addetto alla gestione e manutenzione degli impianti, già nelle prime ore della mattinata odierna, intorno alle ore 4:00, ha permesso il raggiungimento di un livello di riempimento del serbatoio sufficiente a consentire il ripristino dell’erogazione nelle zone di Borgata, Ortigia, Corso Gelone e aree limitrofe.

Nel corso della mattinata odierna le avverse condizioni meteorologiche hanno determinato tre ulteriori blackout consecutivi che hanno provocato l’arresto degli impianti di sollevamento idrico. A complicare ulteriormente il quadro operativo è stato il determinarsi di un guasto su una condotta di adduzione, per il quale le squadre Aretusacque sono attualmente al lavoro senza sosta per completare le riparazioni nel più breve tempo possibile.

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Al momento, il basso livello del serbatoio non consente ancora una regolare erogazione del servizio nelle zone di Borgata, Ortigia, Corso Gelone e limitrofe. Tuttavia, tutte le risorse disponibili sono state mobilitate per accelerare il ripristino delle normali condizioni di esercizio.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena saranno completati gli interventi in corso e sarà possibile fornire una stima più precisa dei tempi necessari al pieno ritorno alla normalità del servizio.