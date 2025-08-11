Altro agente della Polizia Penitenziaria aggredito nel carcere di Siracusa, l’Osapp: “continua la mattanza”

Il segretario provinciale dell’Osapp, Giuseppe Argentino, denuncia un nuovo grave episodio di violenza ai danni di un agente di polizia penitenziaria, avvenuto il 9 agosto 2025 all’interno della Casa circondariale di Siracusa. Un detenuto, descritto come intollerante alle regole, ha aggredito con calci, pugni e minacce l’agente, che pur cercando di schivare i colpi avrebbe subìto un vero e proprio pestaggio. Il poliziotto secondo quanto riportato dal sindacato ha riportato escoriazioni multiple a tempia, zigomo, collo, avambraccio, gamba, polso, mano ed emitorace, con una prognosi di 7 giorni.

Si tratta della terza aggressione subita dallo stesso agente solo quest’anno. “Ormai queste aggressioni sono diventate una mattanza – denuncia Argentino – e chi non si piega al volere degli aggressori paga un prezzo altissimo”.





L’Osapp individua alcune ragioni che alimentano questa escalation, a partire dalla grave carenza di organico, con oltre 60 agenti mancanti a Siracusa e circa 70 ad Augusta. A questo si aggiunge il sovraffollamento degli istituti penitenziari. A Siracusa il personale gestisce oggi circa 700/750 detenuti, contro i 500 di qualche anno fa. Il sindacato parla anche di mancanza di deterrenza, con i detenuti responsabili di aggressioni che non vengono trasferiti, restando nello stesso istituto. Infine l’Osapp parla anche di un effetto distorsivo della legge sul reato di tortura, che – secondo il sindacato – ha dato a una frangia di detenuti aggressivi la percezione di agire senza conseguenze.

L’organizzazione sindacale chiede quindi l’istituzione di reparti speciali di contenimento, con personale formato e regole più restrittive, per isolare i “detenuti aggressori seriali” e garantire sicurezza e ordine all’interno degli istituti.

“Quando questi detenuti aggrediscono un agente – afferma Argentino – è un’offesa non solo alla persona, ma alle Istituzioni e alla società onesta che quell’uniforme rappresenta. Serve una risposta politica chiara e concreta, o saremo costretti a raccontare ogni giorno nuove aggressioni”.