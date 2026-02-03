Altro che Santiago e Checco Zalone: ecco in Sicilia i cammini più belli da percorrere a piedi

Negli ultimi mesi il Cammino di Santiago è tornato prepotentemente sotto i riflettori. Merito anche del successo del film “Buen Camino” di Checco Zalone, che ha fatto registrare un vero boom di ricerche online: in Italia l’interesse per il celebre percorso spagnolo è cresciuto di oltre il 600% in pochi giorni.

Ma per chi ama il trekking, il viaggio lento e le vacanze a tappe, non serve volare fino in Galizia. La Sicilia offre cammini altrettanto suggestivi, immersi nella natura, nella storia e nella spiritualità, spesso lontani dai grandi flussi turistici.

Ecco una panoramica completa dei principali cammini in Sicilia, così come censiti nel portale Cammini d’Italia.

Via dei Frati

-Lunghezza: 166 km

-Tappe: 8

-Partenza: Caltanissetta (variante San Cataldo)

-Arrivo: Cefalù

La Via dei Frati attraversa il cuore dell’isola, collegando l’entroterra siciliano al mare. Un percorso che segue le antiche strade dei monaci questuanti, i cosiddetti frati di “Cerca”, che si spostavano tra campagne e piccoli borghi per sostenere i conventi francescani.

Il cammino regala una Sicilia autentica e silenziosa, tra colline, montagne e tradizioni contadine, fino all’arrivo davanti al Duomo normanno di Cefalù.

Cammino dei Mille

-Lunghezza: 152 km

-Durata: da 5 a 10 giorni

-Partenza: Monreale

-Arrivo: Palermo

Un itinerario storico che ripercorre gli ultimi dieci giorni dell’impresa garibaldina del 1860. Il Cammino dei Mille consente di camminare lungo le stesse strade percorse da Garibaldi e dai suoi uomini, attraversando boschi, colline, vigneti e agrumeti della Conca d’Oro.

Un viaggio tra natura e Risorgimento, ideale per chi ama unire trekking e memoria storica.

Cammino di San Giacomo

-Lunghezza: 130 km

-Tappe: 6

-Partenza: Caltagirone

-Arrivo: Capizzi

Collega due importanti centri di devozione jacopea della Sicilia. Le tappe sono accessibili e attraversano paesaggi che cambiano radicalmente con le stagioni, tra colline, altipiani e piccoli centri storici.

Un cammino spirituale e umano, arricchito dall’ospitalità siciliana e da un forte legame con le comunità locali.

Cammino dell’Anima

-Lunghezza: 125 km

-Tappe: 6

-Partenza: Santuario di Dinnammare (Messina)

-Arrivo: Santuario di Tindari (Patti)

Segue in parte la Dorsale dei Peloritani e collega due importanti santuari mariani. Attraversa borghi ricchi di storia come Fiumedinisi, Novara di Sicilia e Tripi, fino a raggiungere il suggestivo sentiero Coda di Volpe.

Un percorso intenso, tra mare e montagna, che permette di scoprire l’anima più profonda della Sicilia orientale.

Cammino di Tindari

-Lunghezza: 45 km

-Tappe: 2

-Partenza: Moio Alcantara

-Arrivo: Tindari – Patti

Breve ma fortemente simbolico, riprende un’antica tradizione di pellegrinaggio verso il Santuario della Madonna Nera di Tindari. Ogni anno migliaia di fedeli percorrono l’ultimo tratto anche a piedi scalzi o in ginocchio.

Un cammino ad alta intensità spirituale, con panorami mozzafiato tra Nebrodi e Peloritani.

Anello del Nisi

-Lunghezza: 35 km

-Tappe: 3

-Percorso ad anello

-Area: comprensorio jonico messinese

Un itinerario adatto anche a chi cerca un cammino breve ma vario. Attraversa quattro comuni (Alì, Alì Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia) e può essere percorso a piedi, in mountain bike o a cavallo.

Ideale per chi vuole unire natura, borghi storici e prodotti tipici locali.

Perché scegliere i cammini in Sicilia

Dai percorsi spirituali a quelli storici, dai tracciati montani alle vie che conducono al mare, i cammini in Sicilia rappresentano una vera alternativa al Cammino di Santiago, senza allontanarsi dall’Italia. Un invito a riscoprire l’isola passo dopo passo…