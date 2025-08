Alt(r)o Mare: lo spettacolo degli studenti del “Paolo Orsi” sul mare simbolo della grandezza di Siracusa

Il mare come simbolo della grandezza di Siracusa nella storia. Ma anche come terra di salvezza per chi riesce a ricrearsi una nuova vita e infine come scoperta continua. È stato un successo lo spettacolo “Alt(r)o Mare” messo in scena dal XV Istituto comprensivo statale “Paolo Orsi” a conclusione di un percorso che ha caratterizzato l’anno scolastico con i progetti teatro e archeologia del Pnrr. Gli studenti, accompagnati dai loro docenti, hanno avuto la possibilità di “esplorare” il mare, soprattutto quello Mediterraneo, che diviene metafora della difficoltà del viaggio non solo di Ulisse ma di ogni uomo che intraprende un percorso di vita; ma allo stesso tempo anche curiosità e scoperta della profondità dell’animo umano. Lo spettacolo rientra nel Piano di miglioramento dell’Istituto che da anni oramai si distingue per l’indirizzo musicale e archeologico. La recitazione è stata intervallata da brani eseguiti dall’orchestra di Istituto.

Lo spettacolo ha raccontato il mare, nei tre segmenti temporali rappresentati dall’archeologo (la voce del passato), dal narratore (il filo conduttore della storia che rappresenta il presente) e dai bambini (che rappresentano il futuro).





“Un modo per fare conoscere le eccellenze della nostra scuola – ha spiegato la dirigente scolastica Lucy Pistritto – in un’opera che mette insieme il canto, la musica dell’orchestra, ballo e recitazione, riunendo i tre ordini di scuola dai 3 ai 14 anni. Il mare ha ispirato il nostro percorso. Ed al mare fonte di vita torniamo con un pensiero a chi è meno fortunato di noi e trova nel mare una via di fuga, la speranza di un futuro migliore. Tanti i docenti e gli ata che si sono impegnati per la realizzazione dell’evento. Senza di tutti loro qualsiasi progetto diventa irrealizzabile”.

Un lavoro prezioso con il supporto della dirigente amministrativa Giusy Meli. I testi sono di Daniela Leggio, mentre la regia è stata di Daniele Salerno, coreografie di Federica Giuliano e Maria Giannone. Creazioni artistiche dei professori Alba, Carasi e Insolia. Ha diretto l’orchestra il maestro Massimo Bottaro mentre il coro è stato diretto dalla maestra Stefania Cannata.