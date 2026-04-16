“Altrove”, la mostra fotografica a Siracusa: 68 immagini per “viaggiare” con l’anima del viandante

Sarà inaugurata martedì 21 aprile alle 18:30 al ristorante MOON – Move Ortigia Out of Normality – in via Roma a Siracusa la mostra fotografica “ALTROVE”, che vede protagonisti 33 fotografi di ALFA, Associazione Liberi Fotografi Aretusei, che da anni promuove e propone cultura fotografica nella città aretusea. La manifestazione resterà aperta dal 22 aprile al 25 maggio 2026 e sarà visitabile dalle ore 10 alle 15 e dalle 18 alle 23, con chiusura il martedì.

L’esposizione di 68 immagini è un invito a predisporsi al viaggio con l’anima del viandante, assaporando il percorso senza rincorrere la meta, abitando la casualità, offrendosi all’altro con cuore e mente aperti, ma sempre allineati.

Le fotografe e i fotografi ALFA non propongono destinazioni preconfezionate o pacchetti scontati, ma attraversano luoghi con uno sguardo colmo di stupore e incanto.

Sono nomadi alla ricerca di molteplici significati lungo sentieri ramificati e in ascolto del paesaggio che, seducente, si manifesta in Africa o in Cina, in Vietnam o dietro casa in forma di volto luminoso o nugolo di cantanti, di treno che promette straordinarie esperienze o di bambini, specchio di eterna gioventù.

Ci sono tutti, i fotografi ALFA, con i loro occhi, le loro immagini, la loro storia e la loro voce, pronti a portarvi lì, dove loro sono stati, altrove.