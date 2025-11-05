All’Urban Center l’Esposizione Filatelica Nazionale e di Qualificazione Siracusa 2025

A Siracusa, il 7 e l’8 novembre 2025, si terrà un evento d’eccezione, organizzato dall’Unione Siciliana Collezionisti di Siracusa e dal Lions Club Filatelico Italiano, i quali sono stati incaricati, dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane, di predisporre a Siracusa l’“Esposizione Filatelica Nazionale e di Qualificazione un quadro”, riservata a collezionisti che siano soci di Associazioni e di Circoli aderenti alla Federazione.

Saranno impegnati in questa importante competizione ben 63 collezioni, che verranno presentate da ben 48 espositori, dei quali 11, su invito della Federazione, che aderiscono all’Hellenic Philatelic Federation, un’occasione imperdibile per appassionati e non.

L’esposizione si terrà presso l’Urban Center di Siracusa, seguendo i seguenti orari: Giorno 7 novembre: dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, giorno 8 novembre: dalle ore 09:00 alle 13:00.

Verrà effettuato, inoltre, giorno 8 novembre, dalle ore 09.00 alle 13:00, un annullo speciale, grazie alla presenza dello sportello temporaneo di Poste Italiane.