Ambiente, dalla Regione due avvisi per pulire e attrezzare le spiagge

Spiagge libere siciliane più pulite e attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Il dipartimento regionale dell’Ambiente ha pubblicato due avvisi per sostenere enti locali e gestori di riserve nelle spese di pulizia e implementazione di strutture e servizi rivolti all’utenza. Un primo avviso riguarda il sostegno agli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree del demanio marittimo, ricadenti nei territori comunali e nelle aree protette; l’altro è rivolto alla valorizzazione e all’incremento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate per promuovere la sostenibilità ambientale e il paesaggio.

«Mai nessun governo regionale prima di noi – dice l’assessore all’Ambiente, Giusi Savarino – aveva investito così tanto sulle spiagge. Abbiamo destinato complessivamente un milione di euro all’avviso per la pulizia degli arenili demaniali; altri 5 milioni di euro costituiscono invece la dotazione finanziaria di quello per rendere le nostre spiagge libere più attrezzate: le amministrazioni comunali possono infatti programmare interventi che riguardano l’accessibilità, i percorsi ecosostenibili, iniziative a favore del plastic free, docce e servizi igienici, aree fitness e spazi ludici per i bambini, aree pet friendly, e tutta una serie di servizi, fra cui info point e parcheggi, che possono essere offerti ai nostri cittadini e ai turisti. Rendendo più attrattive le nostre spiagge potremo conquistare più bandiere blu, lilla e verdi. Questo significherebbe avere maggiori risorse da investire sulle coste e una grande promozione per i nostri litorali».

«Inoltre – aggiunge l’assessore Savarino – è attivo da diversi giorni anche un altro avviso, con un plafond di 800 mila euro, sempre rivolto ai Comuni, per assumere i bagnini addetti alla vigilanza e alla sicurezza nelle spiagge libere. A questo, a breve, se ne aggiungerà ancora un altro del dipartimento delle Autonomie locali per l’accessibilità delle persone con disabilità. Nel complesso il governo Schifani sta mettendo a disposizione circa 8,8 milioni di euro per rendere le nostre spiagge più belle ed ecosostenibili, dotate di servizi per le famiglie e i turisti».