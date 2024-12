Ambiente e Salute Odv festeggia il 15esimo anniversario associativo: premiata Mariella Italia

In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato denominata “Volontariato, il Cuore del Cambiamento” organizzata dal Centro Servizi Volontariato Etneo all’interno della splendida cornice del Teatro Comunale di Avola, l’associazione Ambiente e Salute ODV ha contemporaneamente festeggiato il 15esimo anniversario associativo. Per l’occasione è stata premiata Mariella Italia, veterana e sempre disponibile ad aiutare gli altri, volontaria da oltre quattordici anni rappresentando così un riferimento per la comunità di Belvedere.

“Il merito di essere arrivati a questo traguardo importantissimo è frutto della buona volontà quotidiana di tutti i soci impegnati a 360° nel territorio – si legge in una nota del presidente Giuseppe Laurettini – In questi anni sono numerose le iniziative svolte dagli interventi costanti nelle emergenze di Protezione Civile, incendi, alluvioni e varie in collaborazione con le federate V.A.B. Sicilia e Italia – Associazione Nazionale Vigilanza Antincendi Boschiva, amministrazione comunale, Dipartimento Regionale e Comune di Melilli, di cui vantiamo una grande collaborazione da diversi anni con la presenza di un ns. presidio nella frazione di Città Giradino in supporto ai volontari di Protezione Civile del gruppo Comunale. Alla solidarietà con la distribuzione di alimenti, indumenti a famiglie bisognose e clochard. Alla tutela dell’ambiente con la piantumazione di alberi. Alle attività olistiche di benessere psico-fisico. Alla diffusione della cultura del primo soccorso con la formazione di soccorritori laici occasionali di comunità, attraverso la promozione di corsi di formazione Blsd – Basic Life Support and Defibrillation – rianimazione cardio polmonare e uso del Defibrillatore. In questi anni grazie all’impegno dei nostri Istruttori formati da Assoformatori siamo riusciti a formare migliaia di persone i cosiddetti Community First Responders e installati decine di defibrillatori in tutta la Regione. Ai progetti Nazionali “A Scuola di Cuore” con la formazione rivolta a migliaia di studenti e docenti di scuole di ogni ordine e grado”.

Per l’occasione Laurettini ha voluto ringraziare gli attori di questa mission in ordine di anzianità: Prof.ssa e istruttore Noemi Garofalo, Avv. Tiziana Laurettini, Mariella Italia, Giuseppe Garofalo – resp. Attività Olistiche, il Vice Presidente Tecnico e Istruttore Simone Giuca, Sebastiano Motta, Dott. Graziano Garofalo, il Consigliere e Istruttore Riccardo Nitto, Istruttore e Corrado Scala, Ugo Alì, Vice Presidente Pubbliche relazioni e Istruttore Antonino Lentinello, Assistente Istruttore Rosa Guastella, Salvatore Conte, Fabrizio Felice, Valentina Barbagallo, Assistente Istruttore Giovanni Bottaro, Raffaela Fortuna, la Psicologa Dott.ssa Laura Monteleone, la Prof.ssa – Istruttore Elena Savatta, Formatore Geom. Sergio Calvo, Margherita Guastella, Mirko Davide, Carla Lentinello, Istruttore Giuseppe Chiarenza, Istruttore – Infermiera Cristina Maggio, il Dott. – Medico Dario Ierna, Nuccio di Natale, Sebastiano Cutrali, Gaia Puglisi, Rebecca Navanteri, Assistente Istruttore Sabrina Santoro, Istruttore Emanuele Galfo, il Responsabile del Distaccamento di Regalbuto – Enna e Istruttore Guido Silverio Scorciapino, Cinzia Timpanaro e Agostino Leanza.

Numerose le iniziative in cantiere previsti per tutto il 2025 – in primis grazie anche all’affiliazione con il Csi – Centro Sportivo Italiano proporremo un importante iniziativa sportiva rivolta a tutte le fasce di età e accessibile a tutti. Nonchè il consolidamento di tutte le attività proposte ad oggi.