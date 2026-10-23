Ambiente, via libera a assunzione di 94 agenti forestali. Rafforzate sedi del Siracusano

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“Con l’approvazione del Rendiconto 2025 si sblocca l’assunzione di 94 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana. È un altro importante risultato, un ulteriore passo avanti lungo il percorso di rafforzamento degli organici e di potenziamento del Corpo avviato dal governo Schifani, con l’obiettivo di tutelare il territorio e la legalità ambientale in Sicilia”. Lo ha detto l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino.

“Sono già partite le lettere di convocazione per la firma dei contratti dei nuovi assunti, che avverrà il prossimo 28 ottobre. Si tratta di persone che hanno già svolto il corso di addestramento e che si aggiungeranno ai 46 agenti entrati in servizio lo scorso aprile e che contribuiscono a integrare e ringiovanire un organico bloccato da troppi anni. Con il governo Schifani – prosegue l’assessore – si è aperta una nuova stagione che punta alla prevenzione attraverso il potenziamento di uomini e mezzi delle strutture antincendio. Ci stiamo dotando di personale e strutture necessarie a proteggere il nostro patrimonio ambientale e a svolgere le altre attività istituzionali nelle migliori condizioni di efficienza e di sicurezza. Sul fronte del personale, altri 94 agenti stanno svolgendo il corso di addestramento a Rieti che si concluderà a dicembre e potranno essere immessi in servizio già nel prossimo mese di gennaio e altri 112, secondo quanto prevede il Piao della Regione potranno cominciare l’addestramento all’inizio del prossimo anno. Contestualmente, prosegue il potenziamento e l’ammodernamento per parco mezzi antincendio che si affianca alla sala operativa unica per il coordinamento delle attività”.