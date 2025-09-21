Amianto a Siracusa e provincia, il Pci chiede “un tavolo interministeriale”

La recente sentenza della Corte d’Appello di Roma, che ha riconosciuto la rendita INAIL agli eredi di un operaio siracusano vittima dell’amianto, ha riacceso i riflettori sull’emergenza ambientale e sanitaria nel triangolo industriale Priolo–Melilli–Augusta.

Per la prima volta, in sede giudiziaria, certificato ciò che la popolazione denuncia da decenni: l’intera area è stata esposta alle polveri di amianto, un inquinante che si somma agli altri residui tossici provenienti dal polo petrolchimico.

Secondo i dati diffusi dai comitati civici, in Sicilia si contano oltre mille morti l’anno legati a patologie asbesto-correlate e molte altre malattie causate dalle sostanze rilasciate dagli impianti industriali. Siracusa risulta tra le province più colpite e gli esperti temono che il picco debba ancora arrivare.

Alla luce della sentenza, adesso arriva la richiesta al Governo per l’apertura immediata di un tavolo tecnico interministeriale che coinvolga i Ministeri dell’Ambiente, della Salute e del Lavoro, insieme alle autorità locali, ai sindacati e alle organizzazioni ambientaliste.

Gli obiettivi principali individuati sono cinque: avviare bonifiche nei siti contaminati, con barriere arboree nelle aree vicine ai centri abitati; realizzare una mappatura trasparente delle sostanze tossiche ancora presenti; attivare un monitoraggio sanitario permanente per cittadini e lavoratori; garantire risarcimenti, tutela legale e agevolazioni pensionistiche per le vittime dell’amianto; rafforzare i protocolli di sicurezza negli impianti ancora in funzione.

“Non c’è più tempo – si legge nella nota inviata dal Pci di Siracusa–. L’inquinamento industriale ha già provocato troppe morti e troppo dolore. Non bastano le commemorazioni o i titoli di giornale: serve una strategia nazionale, con fondi dedicati, responsabilità chiare e cronoprogrammi pubblici”.