Amministrative a Floridia, ecco le liste a sostegno del candidato a sindaco Antonello Sala

Professionisti, commercianti, imprenditori, esponenti del mondo del volontariato, ragazzi – il più giovane ha 18 anni – rappresentanti del panorama artistico e culturale. Sono soltanto alcuni degli 80 candidati al Consiglio comunale delle cinque liste (presentate stamattina al Comune), a sostegno della candidatura di Antonello Sala a sindaco di Floridia: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Grande Sicilia, Insieme per Floridia e Spazio civico-Floridia. Un gruppo, quello della coalizione di centrodestra, numeroso e coeso, che intende metterci impegno e passione per rendere Floridia una città più sicura, per sostenere il commercio, l’artigianato, le piccole imprese, per favorire l’inclusione delle persone con disabilità e andare incontro alle esigenze delle persone più vulnerabili, per promuovere la cultura e incentivare il turismo, per rendere Floridia una città più pulita e decorosa, solo per citarne alcuni.

Ecco l’elenco completo dei candidati al Consiglio comunale.

Fratelli d’Italia: Alessandra Mutarelli, Renzo Spada, Lucia Borderi, Antonino Auteri, Lucia Caccamo, William Urso, Elia Lombardo, Giovanni Grassidonio, Emmanuele Pantó, Franco Bascetta, Youssef Boukhabza, Santo Alessi, Sebastiano Brancaleone, Giuseppe Padula, Chiara Russo, Mariangela Raco.

Spazio civico-Floridia: Vincenzo Alicata, Corrado Carbonaro, Raffaele Carofiglio, Santina Cascio, Mario Conti, Gabriele Di Pietro, Salvatore Figura, Teresa Finocchiaro, Michael Fisicaro, Peppe Iaci, Lucia Ierna, Cristina Indomenico, Giada Miano, Serena Riscica, Salvatore Russo, Tania Vasile.

Grande Sicilia: Marco Manuele, Damiano Tinè, Emanuele Scorpo, Elena Leotta, Giulia Lanzalotta, Danilo Grillo, Cristian Fontana, Graziella Barbagallo, Nelluccia Di Stefano, Luigi Tarantello, Annalisa Martorino, Giovanni Lentini, Carmelinda Giuliano, Giuseppe Di Pietro, Maria Giulia Ganci, Doriana De Luca.

Insieme per Floridia: Davide Spadaro, Fabiana Cubeta, Salvatore Genovesi, Federica Mangiafico, Paolo Pagliarello, Nella Giarratana, Antonio Di Mauro, Davide Giuliano, Gianfranco Scorpo, Giovanni Cerenzia, Giuseppe La Strina, Emanuele Failla, Chiara Tinè, Ilenia Giuliano, Claudia Paolata, Emanuele Motta.

Forza Italia: Marianna Caccamo, Luigi Callari, Massimo Cannata, Giuseppe Catania, Vincenzo Di Mauro, Rossella La Ferla, Corinna Lombardo, Lilia Scalora, Davide Stella, Gabriele Tarascio, Peppe Tata, Alessandra Tramontana, Maria Uccello, Salvatore Brogna, Chiara Muzzicato, Rita Latino.

“Sono davvero orgoglioso dei candidati al Consiglio comunale della mia coalizione, con i quali quotidianamente ci confrontiamo per rendere concreto il nostro impegno verso la comunità floridiana. Insieme a loro voglio infatti portare avanti non promesse ma obiettivi chiari e realizzabili, perseguiti con competenza, legalità e senso di responsabilità”, ha detto Sala.