Amministrative a Floridia, ecco le liste a supporto della candidatura a sindaco di Marco Carianni

La coalizione che fa riferimento al candidato sindaco Marco Carianni ha presentato ufficialmente oggi le liste in vista delle elezioni amministrative di Floridia, in programma il 24 e 25 maggio. Floridia Futura, Progetto Floridia, Direzione Floridia e Partito Democratico, per un totale di 64 candidati al Consiglio Comunale: uomini e donne, giovani e meno giovani, che hanno scelto di aderire al progetto politico dell’attuale primo cittadino, per portare avanti il lavoro svolto negli ultimi cinque anni e mezzo.

Contestualmente alla presentazione delle liste, sono stati indicati gli assessori: si tratta di Gianfilippo Marino, Marieve Paparella, Francesco Faraci, Luca Brunetti e Serena Spada, tutti attualmente in giunta, in continuità con il progetto che ha permesso alla comunità floridiana di crescere e aprirsi al territorio provinciale e regionale.

“Le liste rispecchiano il lavoro che è stato svolto dall’attuale amministrazione che mi onoro di rappresentare – commenta Marco Carianni -, ma non abbiamo finito. Vogliamo continuare a lavorare per Floridia, e per farlo abbiamo nuovamente bisogno del sostegno dei cittadini. La scelta dei candidati deriva dal confronto continuo che abbiamo avuto con la comunità, confermato dalla grande disponibilità che abbiamo registrato, da parte dei floridiani, nel volersi spendere in prima persona per la città. Alla quantità dei voti abbiamo preferito la qualità dei candidati, senza accordi taciti o eventuali convergenze postume che abbiamo dimostrato non appartenerci. Vogliamo governare Floridia per i prossimi cinque anni perché abbiamo dimostrato di avere competenze, idee e coerenza politica”.

Ecco le liste e i nomi dei candidati al Consiglio Comunale:

Floridia Futura: Bastante Alessia; Carianni Marco; Gianni Gabriele; Gozzo Giampaolo; Incognito Federica; Larosa Annalisa; Mazzarella Concetto; Nigro Alessio; Paparella Marieve Nadia; Pappalardo Salvatore detto Salvo; Perez Pinuccia; Rivela Angelo; Scorpo Assunta; Sparrano Aldo; Tata Giorgio; Triolo Vanessa.

Progetto Floridia: Amenta Davide; Brancato Mattia; Di Mauro Barbara; Faraci Gianluca; Fontana Salvatore; Giacoia Pierluigi; Greco Vincenzo detto Enzo; Nigro Stefania; Papa Lucia; Quartarone Pietro; Rossitto Sebiana; Russo Denise; Sgroi Ettore; Spada Mariaserena detta Serena; Vasile Giuseppe; Vasile Melania.

Direzione Floridia: Antonio Agnello, detto Tony; Carrabino Desirèe; Conti Giusy; Cuocina Maria; Cutrufo Pasquale; Faraci Francesco detto Ciccio; Gentile Cristina; Giarratana Aurelio; Gigliuto Valeria; La China Sebastiana; Latina Sebastiano detto Sebi; Marino Gaia Mariapia; Motta Lorenzo; Piricó Rosalba; Tata Salvatrice detta Salvina; Zisa Francesca detta Passanisi.

Partito Democratico: Bartolotta Marilena; Bazzano Marianna; Brunetti Luca; Buccheri Izabela Florentina; Correnti Danny; Di Lisciandro Letteria detta Lilli; Failla Martino; Fileccia Tania; Messina Anita; Mollica Matteo; Pavano Mauro; Pluchino Giovanna; Quadarella Luciano; Rizza Valeria; Tarascio Erica; Vassallo Gaetano.

Assessori designati: Brunetti Luca, Faraci Francesco, Marino Gianfilippo, Paparella Marieve, Spada Serena.