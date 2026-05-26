Amministrative a Floridia. Gli eletti in Consiglio comunale e i voti di tutti i candidati

“Non ha vinto solo la buona politica, ha vinto anche la gentilezza”. Marco Carianni ha parlato così ai cittadini, tantissimi, che ieri pomeriggio hanno invaso la zona antistante il suo comitato elettorale per seguire in diretta lo spoglio, concluso alle 3 del mattino.

Quando l’esito finale era ancora lontano ma già evidente, ha raggiunto i suoi elettori e si è preso il loro abbraccio.

Oltre 9mila preferenze, su poco più di 12.440 voti espressi, sono un risultato importante, frutto del “grande lavoro di squadra portato avanti in questi cinque anni – ha detto – animato anche dalla passione degli assessori e dei consiglieri comunali eletti e che sono rimasti a supporto del gruppo”.

E poi l’affetto dei cittadini, “che non è mai mancato” e che ieri ha avuto la sua massima espressione.

“Da domani si ricomincia a lavorare – ha affermato ancora il neo sindaco –. Devono partire alcune cose fra cui il Palio ippico e tutti gli eventi legati all’Ascensione. E poi c’è l’attività ordinaria che va nuovamente stimolata”.

Il dato più importante di questa campagna elettorale però, rimane quello sull’affluenza: dopo anni in costante calo, il 2026 ha riportato la gente alle urne, aumentando di oltre 3 punti percentuali il risultato finale.

E poi il trionfo della coalizione, quella che qualcuno pensava sarebbe rimasta indietro e che invece ha guidato per tutto il tempo lo spoglio, staccando subito la coalizione avversaria.

I partiti di centrodestra sono rimasti in fondo alla classifica, Fratelli d’Italia, addirittura, è ultima e non raggiunge lo sbarramento del 5%. L’unica che è riuscita a scalare qualche gradino è stata Grande Sicilia, quarta a parità di voti con il PD (1.437). Dietro tutte le altre.

Un risultato così grande per le 4 liste a sostegno di Carianni, che oltre ai dieci seggi che spettano alla maggioranza in Consiglio comunale, ne hanno ottenuti altri due, sottratti all’opposizione alla quale restano solo 4 posti in Aula, uno dei quali per Antonello Sala, in quanto candidato sindaco arrivato secondo che ha superato il 20% di preferenze.

Riepilogando: 12 seggi andranno alla coalizione di Marco Carianni (4 a Floridia Futura, 3 a Direzione Floridia e 3 a Progetto Floridia, 2 al Partito democratico) 4 a quella di Antonello Sala (che ne occuperà uno, più 2 a Grande Sicilia e 1 a Forza Italia).

La prima seduta sarà presieduta da Francesco “Ciccio” Faraci (Direzione Floridia), il cui exploit ha sorpreso molti, forse anche lui. Più di mille preferenze – record assoluto – per l’architetto quarantenne. Assessore a Lavori pubblici e Urbanistica e di nuovo designato in Giunta, per la prima volta occuperà un posto in Consiglio comunale. “Figlio d’arte”, il padre è stato vice sindaco e assessore con le stesse deleghe nella giunta Scalorino.

Riconfermato Gaetano Vassallo, il veterano, al quarto mandato consecutivo, e con lui anche Marieve Paparella, Salvo Pappalardo, Concetto Mazzarella, Gianluca Faraci e Luca Brunetti, tutti al secondo mandato consecutivo.

Secondo mandato anche per Enzo Di Mauro, che nel 2020 fu il più votato ma non riuscì tornare in Consiglio comunale per lo scarso consenso di lista. Anche lui è figlio d’arte: il padre Nino è stato più volte Consigliere e vicesindaco.

Al primo mandato, dopo l’esperienza in Giunta nel Carianni I, anche Ettore Sgroi e Serena Spada.

Le altre new entry sono Assunta Scorpo, Salvina Tata e Tony Agnello in maggioranza, Carmelinda Giuliano e Luigi Tarantello in opposizione.

Restano senza seggio gli uscenti Renzo Spada (Fratelli d’Italia), Elena Leotta (Grande Sicilia) e Davide Spadaro (Insieme per Floridia).

Ecco i voti di tutte le liste e dei candidati al Consiglio comunale:

Marco Carianni 9.141 – 74,93%

Floridia Futura 2.628 – 22,87%

Marieve Nadia Paparella 816

Salvo Pappalardo 671

Assunta Scorpo 563

Concetto Mazzarella 540

Giorgio Tata 474

Alessia Bastante 258

Alessio Nigro 223

Giampaolo Gozzo 208

Vanessa Triolo 119

Pinuccia Perez 101

Marco Carianni 45

Gabriele Gianni 24

Federica Incongito 6

Annalisa Larosa 2

Angelo Rivela 2

Aldo Sparrano 2

Direzione Floridia 1.846 – 16,06%

Francesco detto Ciccio Faraci 1035

Salvina Tata 593

Tony Agnello 206

Rosalba Piricò 195

Sebastiano detto Sebi Latina 136

Sebastiana La China 93

Giusy Conti 86

Desirèe Carrabino 79

Lorenzo Motta 61

Cristina Gentile 60

Gaia Mariapia Marino 50

Francesca Zisa detta Passanisi 40

Maria Cuocina 27

Pasquale Cutrufo 11

Aurelio Giarratana 9

Valeria Gigliuto 0

Progetto Floridia 1.816 – 15,80%

Ettore Sgroi 603

Serena Spada 556

Gianluca Faraci 374

Denise Russo 352

Enzo Greco 292

Barbara Di Mauro 217

Stefania Nigro 160

Sebiana Rossitto 103

Davide Amenta 50

Salvatore Fontana 42

Mattia Brancato 25

Pierluigi Giacoia 3

Lucia Papa 25

Melania Vasile 9

Giuseppe Vasile 4

Pietro Quartarone 1

Partito Democratico 1.437 – 12,50%

Luca Brunetti 459

Gaetano Vassallo 323

Danny Correnti 267

Izabela Florentina Buccheri 74

Valeria Rizza 187

Giovanna Pluchino 175

Tania Fileccia 173

Marianna Bazzano 68

Erica Tarascio 142

Anita Messina 91

Martino Failla 66

Matteo Mollica 30

Lilli Di Lisciandro 48

Marilena Bartolotta 11

Mauro Pavano 1

Luciano Quadarella 1

Antonello Sala 3.059 – 25,07%

Grande Sicilia 1.437 – 1,50%

Carmelinda Giuliano 389

Luigi Tarantello 295

Damiano Tinè 280

Cristian Fontana 266

Elena Leotta 245

Nelluccia Di Stefano 160

Danilo Grillo 124

Marco Manuele 66

Emanuele Scorpo 61

Annalisa Martorino 32

Maria Giulia Ganci 15

Giulia Lanzalotta 11

Graziella Barbagallo 11

Giuseppe Di Pietro 11

Giovanni Lentini 3

Doriana De Luca 0

Forza Italia 648 – 5,64%

Vincenzo Di Mauro 233

Marianna Caccamo 220

Peppe Tata 153

Maria Uccello 116

Corinna Lombardo 56

Rossella La Ferla 48

Alessandra Tramontana 21

Lilia Scalora 7

Gabriele Tarascio 6

Davide Stella 2

Giuseppe Catania 2

Chiara Muzzicato 1

Luigi Callari 0

Massimo Cannata 0

Salvatore Brogna 0

Rita Latino 0

Insieme per Floridia 639 – 5,56%

Giuseppe La Strina 283

Davide Spadaro 155

Emanuele Failla 106

Nella Giarratana 54

Ilenia Giuliano 45

Fabiana Cubeta 32

Chiara Tinè 32

Davide Giuliano 23

Federica Mangiafico 18

Gianfranco Scorpo 15

Salvatore Genovesi 12

Paolo Pagliarello 7

Antonio Di Mauro 5

Claudia Paolata 1

Giovanni Cerenzia 0

Emanuele Motta 0

Spazio civico-Floridia 557 – 4,85%

Peppe Iaci 206

Michael Fisicaro 88

Teresa Finocchiaro 84

Corrado Carbonaro 66

Giada Miano 55

Lucia Ierna 37

Cristina Indomenico 37

Serena Riscica 39

Gabriele Di Pietro 29

Tania Vasile 21

Vincenzo Alicata 20

Salvatore Russo 17

Mario Conti 11

Santina Cascio 6

Salvatore Figura 3

Raffaele Carofiglio 2

Fratelli d’Italia 484 – 4,21%

Renzo Spada 253

Lucia Borderi 87

Alessandra Mutarelli 62

Emmanuele Pantó 30

Mariangela Raco 26

William Urso 24

Elia Lombardo 19

Antonino Auteri 15

Lucia Caccamo 10

Giovanni Grassidonio 10

Franco Bascetta 9

Sebastiano Brancaleone 7

Chiara Russo 7

Giuseppe Padula 4

Youssef Boukhabza 2

Santo Alessi 0