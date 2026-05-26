Amministrative a Floridia. Gli eletti in Consiglio comunale e i voti di tutti i candidati

“Non ha vinto solo la buona politica, ha vinto anche la gentilezza”. Marco Carianni ha parlato così ai cittadini, tantissimi, che ieri pomeriggio hanno invaso la zona antistante il suo comitato elettorale per seguire in diretta lo spoglio, concluso alle 3 del mattino.
Quando l’esito finale era ancora lontano ma già evidente, ha raggiunto i suoi elettori e si è preso il loro abbraccio.
Oltre 9mila preferenze, su poco più di 12.440 voti espressi, sono un risultato importante, frutto del “grande lavoro di squadra portato avanti in questi cinque anni – ha detto – animato anche dalla passione degli assessori e dei consiglieri comunali eletti e che sono rimasti a supporto del gruppo”.
E poi l’affetto dei cittadini, “che non è mai mancato” e che ieri ha avuto la sua massima espressione.
“Da domani si ricomincia a lavorare – ha affermato ancora il neo sindaco –. Devono partire alcune cose fra cui il Palio ippico e tutti gli eventi legati all’Ascensione. E poi c’è l’attività ordinaria che va nuovamente stimolata”.
Il dato più importante di questa campagna elettorale però, rimane quello sull’affluenza: dopo anni in costante calo, il 2026 ha riportato la gente alle urne, aumentando di oltre 3 punti percentuali il risultato finale.
E poi il trionfo della coalizione, quella che qualcuno pensava sarebbe rimasta indietro e che invece ha guidato per tutto il tempo lo spoglio, staccando subito la coalizione avversaria.
I partiti di centrodestra sono rimasti in fondo alla classifica, Fratelli d’Italia, addirittura, è ultima e non raggiunge lo sbarramento del 5%. L’unica che è riuscita a scalare qualche gradino è stata Grande Sicilia, quarta a parità di voti con il PD (1.437). Dietro tutte le altre.
Un risultato così grande per le 4 liste a sostegno di Carianni, che oltre ai dieci seggi che spettano alla maggioranza in Consiglio comunale, ne hanno ottenuti altri due, sottratti all’opposizione alla quale restano solo 4 posti in Aula, uno dei quali per Antonello Sala, in quanto candidato sindaco arrivato secondo che ha superato il 20% di preferenze.
Riepilogando: 12 seggi andranno alla coalizione di Marco Carianni (4 a Floridia Futura, 3 a Direzione Floridia e 3 a Progetto Floridia, 2 al Partito democratico) 4 a quella di Antonello Sala (che ne occuperà uno, più 2 a Grande Sicilia e 1 a Forza Italia).
La prima seduta sarà presieduta da Francesco “Ciccio” Faraci (Direzione Floridia), il cui exploit ha sorpreso molti, forse anche lui. Più di mille preferenze – record assoluto – per l’architetto quarantenne. Assessore a Lavori pubblici e Urbanistica e di nuovo designato in Giunta, per la prima volta occuperà un posto in Consiglio comunale. “Figlio d’arte”, il padre è stato vice sindaco e assessore con le stesse deleghe nella giunta Scalorino.
Riconfermato Gaetano Vassallo, il veterano, al quarto mandato consecutivo, e con lui anche Marieve Paparella, Salvo Pappalardo, Concetto Mazzarella, Gianluca Faraci e Luca Brunetti, tutti al secondo mandato consecutivo.
Secondo mandato anche per Enzo Di Mauro, che nel 2020 fu il più votato ma non riuscì tornare in Consiglio comunale per lo scarso consenso di lista. Anche lui è figlio d’arte: il padre Nino è stato più volte Consigliere e vicesindaco.
Al primo mandato, dopo l’esperienza in Giunta nel Carianni I, anche Ettore Sgroi e Serena Spada.
Le altre new entry sono Assunta Scorpo, Salvina Tata e Tony Agnello in maggioranza, Carmelinda Giuliano e Luigi Tarantello in opposizione.
Restano senza seggio gli uscenti Renzo Spada (Fratelli d’Italia), Elena Leotta (Grande Sicilia) e Davide Spadaro (Insieme per Floridia).
Ecco i voti di tutte le liste e dei candidati al Consiglio comunale:
Marco Carianni 9.141 – 74,93%
Floridia Futura 2.628 – 22,87%
Marieve Nadia Paparella 816
Salvo Pappalardo 671
Assunta Scorpo 563
Concetto Mazzarella 540
Giorgio Tata 474
Alessia Bastante 258
Alessio Nigro 223
Giampaolo Gozzo 208
Vanessa Triolo 119
Pinuccia Perez 101
Marco Carianni 45
Gabriele Gianni 24
Federica Incongito 6
Annalisa Larosa 2
Angelo Rivela 2
Aldo Sparrano 2
Direzione Floridia 1.846 – 16,06%
Francesco detto Ciccio Faraci 1035
Salvina Tata 593
Tony Agnello 206
Rosalba Piricò 195
Sebastiano detto Sebi Latina 136
Sebastiana La China 93
Giusy Conti 86
Desirèe Carrabino 79
Lorenzo Motta 61
Cristina Gentile 60
Gaia Mariapia Marino 50
Francesca Zisa detta Passanisi 40
Maria Cuocina 27
Pasquale Cutrufo 11
Aurelio Giarratana 9
Valeria Gigliuto 0
Progetto Floridia 1.816 – 15,80%
Ettore Sgroi 603
Serena Spada 556
Gianluca Faraci 374
Denise Russo 352
Enzo Greco 292
Barbara Di Mauro 217
Stefania Nigro 160
Sebiana Rossitto 103
Davide Amenta 50
Salvatore Fontana 42
Mattia Brancato 25
Pierluigi Giacoia 3
Lucia Papa 25
Melania Vasile 9
Giuseppe Vasile 4
Pietro Quartarone 1
Partito Democratico 1.437 – 12,50%
Luca Brunetti 459
Gaetano Vassallo 323
Danny Correnti 267
Izabela Florentina Buccheri 74
Valeria Rizza 187
Giovanna Pluchino 175
Tania Fileccia 173
Marianna Bazzano 68
Erica Tarascio 142
Anita Messina 91
Martino Failla 66
Matteo Mollica 30
Lilli Di Lisciandro 48
Marilena Bartolotta 11
Mauro Pavano 1
Luciano Quadarella 1
Antonello Sala 3.059 – 25,07%
Grande Sicilia 1.437 – 1,50%
Carmelinda Giuliano 389
Luigi Tarantello 295
Damiano Tinè 280
Cristian Fontana 266
Elena Leotta 245
Nelluccia Di Stefano 160
Danilo Grillo 124
Marco Manuele 66
Emanuele Scorpo 61
Annalisa Martorino 32
Maria Giulia Ganci 15
Giulia Lanzalotta 11
Graziella Barbagallo 11
Giuseppe Di Pietro 11
Giovanni Lentini 3
Doriana De Luca 0
Forza Italia 648 – 5,64%
Vincenzo Di Mauro 233
Marianna Caccamo 220
Peppe Tata 153
Maria Uccello 116
Corinna Lombardo 56
Rossella La Ferla 48
Alessandra Tramontana 21
Lilia Scalora 7
Gabriele Tarascio 6
Davide Stella 2
Giuseppe Catania 2
Chiara Muzzicato 1
Luigi Callari 0
Massimo Cannata 0
Salvatore Brogna 0
Rita Latino 0
Insieme per Floridia 639 – 5,56%
Giuseppe La Strina 283
Davide Spadaro 155
Emanuele Failla 106
Nella Giarratana 54
Ilenia Giuliano 45
Fabiana Cubeta 32
Chiara Tinè 32
Davide Giuliano 23
Federica Mangiafico 18
Gianfranco Scorpo 15
Salvatore Genovesi 12
Paolo Pagliarello 7
Antonio Di Mauro 5
Claudia Paolata 1
Giovanni Cerenzia 0
Emanuele Motta 0
Spazio civico-Floridia 557 – 4,85%
Peppe Iaci 206
Michael Fisicaro 88
Teresa Finocchiaro 84
Corrado Carbonaro 66
Giada Miano 55
Lucia Ierna 37
Cristina Indomenico 37
Serena Riscica 39
Gabriele Di Pietro 29
Tania Vasile 21
Vincenzo Alicata 20
Salvatore Russo 17
Mario Conti 11
Santina Cascio 6
Salvatore Figura 3
Raffaele Carofiglio 2
Fratelli d’Italia 484 – 4,21%
Renzo Spada 253
Lucia Borderi 87
Alessandra Mutarelli 62
Emmanuele Pantó 30
Mariangela Raco 26
William Urso 24
Elia Lombardo 19
Antonino Auteri 15
Lucia Caccamo 10
Giovanni Grassidonio 10
Franco Bascetta 9
Sebastiano Brancaleone 7
Chiara Russo 7
Giuseppe Padula 4
Youssef Boukhabza 2
Santo Alessi 0
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