Amministrative a Lentini, ecco le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Enzo Pupillo

Con l’ufficializzazione delle liste, la coalizione a sostegno di Enzo Pupillo definisce la propria squadra per le imminenti elezioni amministrative. Un progetto politico che si presenta compatto e articolato in cinque formazioni, pronte a rappresentare le diverse anime della società civile e dei partiti tradizionali sotto un unico programma di rilancio per il territorio.
La sfida elettorale entra dunque nel vivo, con la pubblicazione degli elenchi completi dei candidati al consiglio comunale che compongono l’ossatura della proposta amministrativa di Pupillo. Di seguito, l’elenco dettagliato dei candidati per ciascuna lista.
Lentini Bene Comune: Amato Danilo, Brancato Rita, Briganti Michele, D’Agosta Concetta, Impeduglia Francesca, Lucifora Giorgio, Malignaggi Elia, Marchese Davide, Pisano Franco, Puccio Carmela in Pupillo, Puntello Nancy, Romeo Gaetano, Stuto Cristina, Valenti Luca, Veneziano Adriana.
Lentini 2026: Cunsolo Maria, Landro Antonino detto Nino, Addamo Siria, Caracciolo Ludovica, Costanzo Veronica, Dal Popolo Naomi, Di Giovanni Giancarlo, Greco Carmelo, Maglitto Salvatore, Miceli Rita Anna Maria detta Rita, Ossino Moira, Pulvirenti Antonino detto Nino, Ricco Giovanna detta Nelly o Nelli, Salerno Maria, Sesto Gesualdo Vacanti Iolanda detta Iole.
Territorio Unito: Nardo Martina Bosco Samantha Brancato Giuseppe Cormaci Salvatore Cristiano Maria detta Mariella Di Benedetto Sebastiano Ferrante Danilo Di Giovanni Giancarlo La Loggia Floriana Muscio Alessandro Rabbito Angela Vacanti Rosario Vasile Cirino detto Rino Vinci Mattia Zocco Loredana.
PD (Partito Democratico): Greco Cirino detto Ciro Aliano Lorenzo Arcidiacono Lucia Salvatrice Berlinese Gesualdo Cannia Giuseppe Iacopo detto Peppe Giampapa Margherita Centamore Federica Cucè Valentina Libertini Concetta Giaccotto Luca Puntello Nancy Guerriera Filadelfo Damiano Ragazzi Santo Romano Marika Vecchio Rosita, Di Mari Luca.
Lentini C’è: Barbagallo Krizia Bufalino Filadelfo Cormaci Simone Ciccullo Alessandra Caruso Alfio Favara Valeria Gelo Antonio Innocenti Giuseppe Maglitto Marilena Pulvirenti Antonino detto Nino Ruffino Carmela detta Melina Magnano Salvatore Mendola Elena Pericone Diletta Sgroi Salvatore Zarbano Lucia Nigro Silvana.
Gli assessori designati sono Mattia Pappalardo e Davide Marchese.
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