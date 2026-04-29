Amministrative a Lentini, ecco le liste a sostegno della candidatura di Efrem Sanzaro

In vista delle elezioni amministrative fissate per il 24 e 25 maggio 2026, sono queste le liste e i candidati al consiglio comunale a sostegno della candidatura a sindaco di Efrem Sanzaro.

Insieme: Sanzaro Efrem, Culici Maria, Sferrazzo Antonio, Abbandonato Paolo, Timmoneri Sara, Greco Stefano, Panarello Giada, Zarbano Amedeo, Stuto Alessandro, Zagami Teresa, Maligna Gieros, Toromosca Lucia, Grasso Dario, Terranova Paolo, Italia Antonio, Longo Corinne.

La Voce dei Lentinesi: Macca Claudio Salvo, Bifera Lucia, Ferraro Isabella, Guercio Giuseppe Ivan, Guzzone Alessio, Schepis Maria Elvira, D’Urso Emanuel, Bosco Angela, Sciuto Giuseppe, Veneziano Roberta, Coco Giorgio, Sambasile Patrizio Emanuele, Cortese Salvatore, Vacante Giuseppe, Tribulato Graziella, Rizzo Marco.

Lentini 2031: Lieto Alessandro, Santoro Alessia, Rossito Francesco, Rubino Sebastiano, Cassaniti Federico, Grasso Giuseppe Massimiliano, Abramo Simon, Riscica Christian, Fuccio Francesco, Mendola Giulia, De Luca Angela, Castiglia Monia, Battiato Alberto, Maglitto Raissa, Conselmo Giovanna, Italia Tanya.

Orgoglio Lentini: Magnano Agata, Iocola Giancarlo, Arcidiacono Alessio, Armata Alessandra, Battaglia Lorenzo, Lanteri Federico, Paterniti Isabella Cetina, Ramondetta Mateusz, Scalatismo Giada, Tagliaverga Federico, Tagliaverga Francesca, Zumbo Francesco, Bosco Isabella.

Antudo: Bombaci Metis, Ferrante Fabiola, Fiorito Leonardo, Patania Salvatore, Scrofani Luigi, Pattavina Fausto, Mastrogiacomo Fabiola, Circo Chiara, La Ferla Rosanna, Matarazzo Fiorella, Ossino Marco, Spina Marco, Laganà Daniele.

Gli assessori designati sono Metis Bombaci e Claudio Macca.