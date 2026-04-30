Amministrative a Lentini, ecco le liste a sostegno della candidatura di Giuseppe Fisicaro

Sono sette le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Fisicaro. Eccole.
Giuseppe Fisicaro per Lentini: Luigi Campisi, Filadelfa Russo, Giusi Barresi, Egidio Scamporrino, Adele Giunta, Simone Bosco, Giuseppe Di Vita, Rocky Barrano, Simona Grasso, Mattia Oliva, Veronica Narzisi, Lorena Castiglia, Dario Giuseppe Incontro, Daniele Rossitto, Maria Giorgia, Di Pietro, Giuseppe Fisicaro.
Liberi – Giuseppe Fisicaro Sindaco: Vincenzo Cormaci, Agata Anzalone, Angelo Samuele Arisco, Salvatore Bosco, Carmelo Consoli, Maria Concetta Fava detta Concita, Fabio Marino, Antonio Mastrogiacomo, Brian Lorenzo Negovetic, Desiree Gloria Piccolo, Manlio Rossitto, Asia Scammacca, Gaetana Scarcina detta Tania, Antonella Torrisi, Filadelfo Tocco detto Adelfio.
Fratelli d’Italia: Oriana Bonaccorsi, Salvatore Bonaccorsi, Maria Aurora Bosco, Angleo Giancarlo Busacca, Rossella Consiglio, Marcella Curcio, Ambra Di Marco, Rossana Fangano, Desiree Fisicaro, Cirino La Ferla detto Ciro, Luciano Nocita, Antonino Pino detto Antonio, Giuseppe Pollicino, Sergio Alfio Sciacca, Claudia Urrata, Cristian Vinci.
Andiamo Avanti: Cristina Antico, Silvana Bosco Santocono, Federica Briganti, Gaetano Caserta, Sebastiano Castro, Domenico Incontro, Antonino La Cava, Silvana Marino, Valeria Messina, Stefania Montoneri, Micaela Pirrera, Stefano Privitelli, Salvatore Sgroi, Giuseppe Spada, Francesco Sparagnino, Giuseppe Vasta.
Lentini Giovane: Luca La Ferla, Giorgia De Luca, Graziano Puglisi, Elena Claudia Furnò, Federica Migliore, Lorenzo Mangiameli, Francesco Vecchio, Laura Carbonaro, Ludovica Rita Sammatrice, Andrea Fisicaro, Chiarina Gnisci, Alfina Fuccio, Alfio Fanciullo, Ines De Leo, Valentina Commendatore, Valentina Vinci.
Grande Sicilia: Stefano Battiato, Francesca Reale, Maria Teresa Battistone, Daniela Calderone, Salvatore Carcò, Maurizio Commendatore, Francesco Cunsolo, Irene Ferrauto, Antonella La Rosa, Maria Concetta Lombardo, Laura Maria Paola Miceli, Salvatore Nazzareno Nicotra, Melissa Pappalardo, Bernadette Santocono, Alfio Sferrazzo, Massimo Sgroi.
Lentini Azzurra: : Salvatore Ferraro detto Salvo, Maria Cristina Addamo detta Cristina, Marco Barretta, Giusy Buda, Leandra Cappello, Enrico Carnazzo, Pietro Cicero, Armando Esposito, Massimo Ferrauto, Rosanna Gentile, Giovanna Lo Verde, Barbara Micalizio, Fabio Paolo Pagano, Azzurra Risuglia, Fabio Saggio detto Dario o Dario Saggio, Valeria Vintaloro.
Gli assessori designati sono Giorgio Franco e Gioiele Scrofani.
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