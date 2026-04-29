Amministrative ad Augusta, ecco le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Di Mare

Presentate ufficialmente le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Di Mare. Eccole.
Augusta 2.0: Niciforo Marco, Alicata Anna, Calabras Maria Luisa, Caruso Teresa, Cataudella Giulia, Cultrera Beatrice, Errante Salvatore, Giangrande Barbara, Grasso Filadelfio, Gulino Alessandra, Iacobacci Brian, Iannello Rosalba Elbira, Italia Giorgia Maria, Mandolfo Lorena, Marsala Kevin, Mignosa Cristina, Nicastro Maria, Patti Maria Grazia, Pennisi Vincenzo, Risetti Giusi, Rubbera Angela, Savaglia Silvia, Schermi Giuseppe, Tringali Gianluca.
Forza Italia: Amato Corrado, Baudo Marco, Bordieri Marzia, Borrello Antonia, Canigiula Vincenzo, Cicero Tatiana Maria, Cipriano Daria, Coronella Sebastiano, Daniele Salvatore, d’Onofrio Giovanna, Ghirlanda Federica, Giammanco Federico, Greco Rosa, Iacobacci Domenico Alessandro, Lombardo Vincenza, Moschitto Sandra, Negro Gaia, Pasqua Domenico, Passanisi Renata, Pera Vincenzo, Ponzio Sebastiano, Riera Graziano, Spinali Salvatore, Verani Giuseppina.
Grande Sicila: Assenza Giuseppe (detto Peppe), Birritteri Mariangela, Cappiello Cosimo (detto Dotti, detto Dottore, detto Cappiello), Carrabino Serena, Cavallaro Emanuela (detta Emy), Conti Roberto, Di Grande Silvia, Ferraguto Carmelo, Gennuso Irene (detta Irina), Giangrande Roberto, Italia Michela, Lisitano Francesco (detto Franco), Mangano Manuel, Marino Giuseppe, Marotta Eleonora (detta Lalaguata), Mazziotta Anna, Meli Giuseppe (detto Iuri, detto Ivan), Montalto Giuseppe (detto Peppe), Papale Francesco, Passanisi Simona, Roggio Samuele, Russo Lucia, Saraceno Virginia Anna Maria, Tribulato Biagio.
Insieme: Amara Santina (detta Roberta), Amata Caterina, Amato Salvatore (detto Turi), Birritteri Concetta, Campisi Marco, Corallo Andrea, Daidone Salvatrice, Desimone Gaetano Fabio, Di Mare Martina, Di Masi Giuseppe (detto Peppe), Fassari Domenico, Giacchi Giuseppe, Lancia Carmelo, Macauda Giovanni, Margani Orazio, Messina Ramona, Miano Paola, Morabito Sarah, Presta Alfredo, Rambolini Bruno, Russo Sebastiana, Salmeri Benedetta, Serra Salvatore, Ternullo Francesco.
I Love Augusta: Balsamo Rita, Blandino Alessandro, Carrabino Giuseppe, Cianchino Gabriele, Cipriano Simone, Di Filippo Grace, Di Modica Francesco, Di Pietro Carmelo, Ferreri Roy, Geraci Calogero, Magnano Andrea, Meloni Marco, Patania Tania, Portuesi Laura, Ricciardi Valentina, Romano Andrea, Saraceno Luisyana, Sciacca Anna, Scozzese Cinzia, Sicari Rosario, Siracusa Giusy, Sommariva Antonio, Tringali Ombretta, Volo Roberta.
Di Mare sindaco il Cambiamento: Amara Margaret, Baffo Gianluca, Blandino Sebastiano, Canigiula Cristina, Cimino Elena, Cricchio Asia, D’Angelo Maria, De Luca Gabriella, Giangrande Alessandro, Gulino Giulia, Guzzetta Eleonora, Imbrigiotta Mariangela, Licciardello Roberto, Lombardo Andrea, Messina Francesco, Pagliaro Francesco, Palazzotto Federico, Pasqua Angelo, Romano Alberta, Savasta Ambra, Sicuso Teresa, Solano Valeria, Tringali Grazia, Urrata Nicola.
5+5: Altomare Giovanni, Aprea Teresa, Arghiracopulos Mariella, Blundo Maria, Cannata Marina, Caramagno Augusto, Casertano Massimo, Castrovinci Aurelie, Coco Valeria, Emanuele Gilda, Fichera Peppe, Firrincieli Rosanna, Indomenico Cetty, La Foresta Serena, Lisitano Giusy, Mendola Federica, Messina Davide, Ranno Tiziana, Saraceno Federica, Scarcella Rosanna, Stella Marco, Tedesco Giuseppe, Trigilio Paolo, Valmarin Norma.
Più Augusta: Alga Giovanni, Bari Cettina, Bauso Martina, Birritteri Mirko, Bonafede Miriana, Campisi Andrea, Caruso Antonio, Castro Giulio, Centamore Rosy, Costa Rosario, D’Abrosca Elena, Greco Alessandro, Lo Pinto Giuseppe, Marturana Salvo, Marzullo Giacomo, Mira Antonio, Prato Silvia, Ranno Seby, Settipani Nilo, Spinali Peppe, Ternullo Laura, Trigilio Valeria, Tringali Carmelo, Zuccarello Chiara.
Gli assessori designati sono: Ambrosio Alessandro, Cannava Concetto, Carrabino Pino, Mignosa Cristina, Tribulato Biagio.
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