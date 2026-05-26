Amministrative ad Augusta, Floridia e Lentini: gli auguri del presidente del Libero consorzio Giansiracusa

“Le comunità di Augusta, Floridia e Lentini hanno espresso attraverso il voto democratico una scelta, affidando a ciascuno di loro la responsabilità di guidare i rispettivi territori in una fase importante e complessa per gli enti locali”. Così Michelangelo Giansiracusa, che rivolge, a nome personale e istituzionale, gli auguri di buon lavoro a Peppe Di Mare per la conferma alla guida del Comune di Augusta, a Marco Carianni per la riconferma a sindaco di Floridia e a Enzo Pupillo, eletto nuovo sindaco della Città di Lentini.

“Sono certo che, nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali, lavoreremo insieme per affrontare le sfide che riguardano l’intera provincia di Siracusa, rafforzando la collaborazione tra Comuni e Libero Consorzio sui temi strategici dello sviluppo territoriale, dei servizi, delle infrastrutture e della coesione delle nostre comunità – conclude -. A Peppe Di Mare, Marco Carianni ed Enzo Pupillo rivolgo i migliori auguri per il lavoro che li attende, nell’interesse delle loro città e dell’intero territorio provinciale”.