Amministrative, Carianni si presenta: “Rapporto solido con i floridiani, vogliamo lavorare ancora per la città”

Centinaia di elettori, simpatizzanti e cittadini floridiani hanno salutato la prima uscita pubblica di Marco Carianni, sindaco di Floridia e candidato alle prossime elezioni amministrative, in occasione dell’inaugurazione del comitato elettorale. In piazza Umberto I, l’attuale primo cittadino ha rilanciato il progetto della sua coalizione per la città, in un evento introdotto da Tiziano Spada, collega sindaco di Solarino e parlamentare regionale.

“Ho deciso di sostenere nuovamente Marco Carianni perché in questi cinque anni ha portato avanti un programma che guarda alle prossime generazioni di floridiani – ha sottolineato Spada -. Con la sua azione amministrativa ha riportato le istituzioni più vicine ai cittadini con l’ascolto e con la partecipazione. Meno palazzi e più piazze, meno proclami e più azioni. Quelli trascorsi sono stati anni di sacrifici, in cui Marco ha dimostrato di avere la schiena dritta e di non farsi piegare da nessuno. Invito i floridiani a sentire propria questa campagna elettorale, perché saranno loro a decidere se guardare indietro o continuare nel percorso più che positivo intrapreso con l’attuale sindaco”.

Alle amministrative in programma il 24 e 25 maggio, Carianni sarà sostenuto da quattro liste: Floridia Futura, Progetto Floridia, Direzione Floridia e Partito Democratico. Una coalizione formata da uomini e donne che hanno scelto di dare seguito a un percorso caratterizzato dall’attenzione ai bisogni dei più fragili, progetti di inclusione, recupero e valorizzazione delle periferie e rilancio del senso di comunità.

“In questi cinque anni abbiamo dispiegato alcune azioni volte a recuperare la città secondo tutti i punti di vista, ma tutto sarebbe stato inutile se non ci fosse stata una grande adesione dei cittadini – ha esordito Carianni –. Qualcuno pensava che sarebbe stato difficile, ma possiamo affermare che ce l’abbiamo fatta, e i risultati sono evidenti. Floridia oggi è un riferimento, per certi aspetti, nella provincia di Siracusa. Abbiamo lavorato sull’educazione civica, sul rispetto e il recupero delle tradizioni e del senso di comunità, e dato forte importanza alle periferie con interventi importanti e migliorativi. Questa è una città pronta ad accettare verità difficili piuttosto che bugie facili, per questo non posso tollerare che si affronti il dibattito politico soffiando sulle paure delle famiglie. Noi amiamo questa città, e amare significa combattere, investire e crederci. Ma anche proteggere, e noi lo abbiamo fatto allontanando da Floridia chi voleva strumentalizzarla dal punto di vista politico. Negli anni io e la mia meravigliosa squadra abbiamo ascoltato la città e creato un rapporto solido. Per continuare a far crescere questo territorio abbiamo bisogno di stare tra la gente, perché se dalla comunità non arrivano stimoli è impossibile governare. Ci siamo e continueremo a esserci, con una squadra di uomini e donne pronte a spendersi per migliorare il presente e il futuro dei nostri figli”.