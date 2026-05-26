Amministrative, il Pd: “soddisfazione per Floridia e Lentini, rammarico per Augusta”

Grande soddisfazione per il risultato di Floridia e Lentini, grande rammarico per il risultato deludente riportato ad Augusta. Si compendia così la prima valutazione del PD siracusano riguardo la tornata amministrativa svoltasi nel fine settimana.

“Nell’attesa dell’analisi più dettagliata del voto – si legge in una nota del pd – (liste, scostamenti e quant’altro risulti utile a individuare le dinamiche del voto nei tre Comuni interessati) registriamo un grande successo del sindaco di Floridia Marco Carianni, riconfermato. Un sindaco che il locale PD ha convintamente sostenuto nel nome della buona amministrazione. Un successo di larga misura, arrivando a surclassare il competitore. A Lentini il nostro candidato Vincenzo Pupillo ha vinto la competizione, molto serrata, che chiude un lungo periodo di stallo in quella città che da tempo chiedeva di voltare pagina. A lui rivolgiamo i nostri migliori auguri per un compito che si preannuncia impegnativo; ma saprà essere all’altezza, ne siamo convinti. Il rovescio della medaglia di queste due giornate della tornata amministrativa riguarda il terzo Comune, Augusta. Era noto che le condizioni ai blocchi di partenza ci vedevano sfavoriti, ma il risultato finale delle urne si è rivelato al di sotto delle più caute previsioni. Segnali importanti dalle due vittorie riportate ma attenzione a non abbassare la guardia. Il risultato ci deve spronare ad un rinnovato impegno per l’unità del partito (che può portare a esiti soddisfacenti, non dovremmo scordarcelo) per dimostrarci all’altezza dei prossimi appuntamenti.”