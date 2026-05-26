Amministrative in provincia di Siracusa, FdI: “Consolidata la nostra rappresentanza nei Consigli comunali”

“Desideriamo rivolgere gli auguri di buon lavoro ai sindaci eletti e riconfermati nei Comuni della provincia di Siracusa chiamati al voto. A Lentini, Floridia e Augusta si apre adesso una nuova fase amministrativa che richiederà continuo impegno e capacità di dare risposte concrete ai cittadini”. Lo dichiara il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Siracusa commentando l’esito delle elezioni amministrative.

“Per Fratelli d’Italia queste elezioni confermano un dato politico chiaro: il partito mantiene la propria presenza nei territori e nei Consigli comunali. Nei territori in cui era presente con il proprio simbolo abbiamo ottenuto rappresentanza istituzionale, continuando così a portare avanti con coerenza e determinazione il nostro lavoro politico e amministrativo. Anche nei territori dove Fratelli d’Italia non era presente direttamente con il proprio simbolo resta comunque un’area politica e civica vicina ai nostri valori che ha ottenuto rappresentanza istituzionale”, prosegue la nota.

“Fratelli d’Italia continua dunque il proprio percorso di crescita in provincia di Siracusa, consolidando la propria classe dirigente e la propria rappresentanza istituzionale. Il nostro obiettivo era esserci, mantenere una presenza forte nei territori e continuare a costruire una proposta politica credibile e concreta: i risultati dimostrano che il partito è solido, cresce e continua a essere un punto di riferimento per tanti cittadini”, si legge ancora.

“Un ringraziamento particolare va a tutti i candidati, ai dirigenti, ai militanti e ai sostenitori che hanno contribuito con impegno e dedizione a questo risultato, permettendo a Fratelli d’Italia di consolidare la propria presenza istituzionale nei territori. Adesso si va avanti con ancora più determinazione, ascolto e presenza sul territorio, lavorando ogni giorno sui temi concreti che interessano cittadini, famiglie, imprese e amministrazioni locali”.