Amministrative in provincia di Siracusa, Gennuso (FI): “Partito in crescita, i primi risultati ci dicono di una presenza sul territorio premiata”

“I risultati e le prime proiezioni che arrivano dalle urne dei comuni in provincia di Siracusa in cui si è votato per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale ci dicono che Forza Italia, è un partito in salute, che continua la propria crescita e che grazie all’impegno delle candidate e dei candidati si dimostra presente e vicino alle istanze del territorio”. Questo è il primo commento del deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso sui risultati che arrivano dai comuni di Augusta, Floridia e Lentini, i 3 comuni della provincia di Siracusa dove si sono svolte le elezioni amministrative.

“Il dato politico è molto importante e lusinghiero- prosegue Gennuso – e riflette la credibilità delle nostre proposte, dei nostri candidati, delle nostre idee e del grande lavoro svolto in sinergia con la direzione provinciale. Ad Augusta eravamo presenti con una nostra lista accanto alla candidatura del sindaco uscente Giuseppe Di Mare e siamo riusciti a ottenere l’ingresso in Consiglio comunale, potendo dare continuità al lavoro portato avanti dal coordinatore cittadino Paolo Amato. Anche a Floridia possiamo ritenerci soddisfatti dei primi risultati trapelati. E lo siamo anche dei risultati che arrivano da Lentini e riguardano i candidati a noi vicini”.

Gennuso che rivolge gli auguri ai sindaci eletti. “A Giuseppe Di Mare e Marco Carianni, riconfermati nel loro ruolo, e al nuovo sindaco di Lentini Enzo Pupillo i complimenti e gli auguri di buon lavoro”.