Amministrative in provincia di Siracusa: l’affluenza a Floridia, Augusta e Lentini

Sono aperti da questa mattina i seggi per le elezioni amministrative in Sicilia. In tutta l’Isola sono 71 i Comuni chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Nella provincia di Siracusa si vota in tre centri: Augusta, Floridia e Lentini. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Alle 12 sono stati diffusi i primi dati ufficiali sull’affluenza nei tre Comuni del Siracusano interessati dalla tornata elettorale. I numeri fanno registrare una partecipazione in lieve crescita rispetto alle precedenti amministrative.

Ad Augusta hanno votato 5.799 elettori su 32.828 aventi diritto, pari al 17,66%, contro il 16,19% delle precedenti elezioni, con un incremento dell’1,48%.

A Floridia l’affluenza alle 12 si è attestata al 16,76%: 3.298 votanti su 19.673 elettori. Nel confronto con la precedente consultazione, quando alla stessa ora aveva votato il 13,62%, si registra un aumento del 3,15%.

A Lentini, invece, i votanti sono stati 2.496 su 20.131 elettori, pari al 12,40%, contro l’11,60% delle ultime amministrative, con una crescita dello 0,80%