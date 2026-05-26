Amministrative in provincia di Siracusa, Ternullo (FI): “Buon lavoro ai sindaci eletti. Lentini? Non è una sconfitta”

“Auguro buon lavoro a tutti i sindaci eletti in questa tornata elettorale appena conclusa. Un pensiero speciale al mio amico Peppe Di Mare: conosco la sua passione e la sua dedizione, sono certa che saprà fare un lavoro straordinario. Grazie a tutta la coalizione che lo ha sostenuto. Soddisfazione anche per i due consiglieri eletti di Forza Italia: un risultato che premia il lavoro sul territorio”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

“A Lentini, li dico con chiarezza: 154 voti di scarto non sono una sconfitta. Sono la fotografia di una città combattuta, che ha scelto di misura – aggiunge la Senatrice. Giuseppe Fisicaro ha condotto una campagna seria e credibile. E Salvo Ferraro, con il suo impegno straordinario nella lista Lentini Azzurra, ha raccolto un consenso personale importante, non premiato dal seggio di coalizine non scattato. A lui, a Fisicaro e a tutti i candidati: grazie. Siete una base solida su cui costruire il futuro”.

“A Floridia buon lavoro al sindaco Carianni – conclude Ternullo. Grazie a Sala e a tutta la coalizione per la disponibilità e l’impegno dimostrati”.