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Amministrative in provincia di Siracusa, Ternullo (FI): “Buon lavoro ai sindaci eletti. Lentini? Non è una sconfitta”

"A Lentini, li dico con chiarezza: 154 voti di scarto non sono una sconfitta. Sono la fotografia di una città combattuta, che ha scelto di misura"

La senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo

"A Lentini, li dico con chiarezza: 154 voti di scarto non sono una sconfitta. Sono la fotografia di una città combattuta, che ha scelto di misura"

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“Auguro buon lavoro a tutti i sindaci eletti in questa tornata elettorale appena conclusa. Un pensiero speciale al mio amico Peppe Di Mare: conosco la sua passione e la sua dedizione, sono certa che saprà fare un lavoro straordinario. Grazie a tutta la coalizione che lo ha sostenuto. Soddisfazione anche per i due consiglieri eletti di Forza Italia: un risultato che premia il lavoro sul territorio”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

“A Lentini, li dico con chiarezza: 154 voti di scarto non sono una sconfitta. Sono la fotografia di una città combattuta, che ha scelto di misura – aggiunge la Senatrice. Giuseppe Fisicaro ha condotto una campagna seria e credibile. E Salvo Ferraro, con il suo impegno straordinario nella lista Lentini Azzurra, ha raccolto un consenso personale importante, non premiato dal seggio di coalizine non scattato. A lui, a Fisicaro e a tutti i candidati: grazie. Siete una base solida su cui costruire il futuro”.

“A Floridia buon lavoro al sindaco Carianni – conclude Ternullo. Grazie a Sala e a tutta la coalizione per la disponibilità e l’impegno dimostrati”.


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