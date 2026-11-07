Amministrative Siracusa, Noi Moderati e Libertà è Democrazia: “Intesa per un’alternativa”

Politica · verso 2028

Un’intesa politica per costruire un’alternativa all’attuale amministrazione comunale e avviare un percorso di aggregazione in vista delle prossime elezioni amministrative. Noi Moderati e Libertà è Democrazia annunciano un accordo per lavorare alla costruzione di un progetto politico comune per Siracusa.

A ufficializzare l’intesa è Peppe Germano, vice coordinatore regionale di Noi Moderati, che indica in Mariano Caldarella, Giancarlo Confalone e negli altri esponenti di Libertà è Democrazia gli interlocutori del nuovo percorso.

L’obiettivo dichiarato è dare vita a una forza moderata di centrodestra, aperta al contributo di altre componenti politiche e civiche, del mondo delle professioni e dell’imprenditoria. Un progetto che, nelle intenzioni dei promotori, dovrà mettere al centro le esigenze della città e individuare una proposta amministrativa credibile.

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Nel suo intervento, Germano richiama anche l’attuale fase politica cittadina, segnata dalle conseguenze dell’inchiesta Nexus e dagli interrogativi sul futuro dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Italia. L’esponente di Noi Moderati sottolinea che non è ancora possibile stabilire se si tornerà alle urne tra pochi mesi o alla naturale scadenza del mandato, ma ritiene necessario avviare fin da subito il confronto sul futuro della città.

Sul tema della candidatura a sindaco, Germano precisa che l’accordo non nasce dalla volontà di rivendicare una propria figura, ma dalla necessità di contribuire alla costruzione di una coalizione più ampia e di una candidatura condivisa.

“Non partiamo dalla necessità di individuare a tutti i costi un nostro candidato sindaco, ma creare le condizioni per poter esprimere una candidatura autorevole o contribuire, con idee, competenze e proposte, alla scelta di una figura condivisa da una coalizione più ampia”, afferma.

L’intesa viene presentata come un primo passaggio di un percorso che punta ad allargarsi ad altre realtà politiche e civiche. “Il nostro obiettivo non è mettere insieme sigle per fare numero, ma unire persone che condividano una visione, valori e responsabilità. Non un’alleanza di numeri, ma di idee, competenze e persone”, aggiunge Germano.

L’accordo tra Noi Moderati e Libertà è Democrazia rappresenta dunque l’avvio di un lavoro politico che guarda alle prossime amministrative, senza una data ancora definita, ma con l’intenzione di anticipare il confronto sulle alleanze e sulla futura guida della città.

“Che si voti tra sei mesi o tra due anni, il lavoro da fare è tanto e il momento di cominciare è adesso”, conclude Germano.