AMP Plemmirio: i prossimi obiettivi per il 2026

Un mare che d’inverno cambia volto, si fa più silenzioso ma anche più sincero. È da questa immagine che si apre la conversazione con Marco Mastriani, Vicepresidente dell’AMP Plemmirio, che ci accoglie con una riflessione sul valore delle stagioni “meno visibili” e sul significato di lavorare ogni giorno accanto a uno degli ecosistemi più preziosi del Mediterraneo.

Tra i temi centrali dell’intervista l’istituzione della Riserva Naturale Orientata Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena, un passaggio strategico che completerà il mosaico della tutela ambientale nel tratto costiero a sud di Siracusa. Per Mastriani, la RNO rappresenta “uno strumento indispensabile per garantire una protezione più ampia e integrata, capace non solo di preservare habitat e biodiversità, ma anche di dotare il territorio di una governance più chiara, collaborativa e orientata al lungo periodo”.

La sinergia tra Regione, Comune, AMP Plemmirio e soggetti scientifici sarà il vero punto di svolta: protocolli condivisi, monitoraggi costanti e una pianificazione che metta al centro la compatibilità tra tutela e fruizione. L’AMP Plemmirio continua a essere un modello di gestione avanzata, soprattutto nelle attività di educazione ambientale, nel controllo del territorio e nelle iniziative che favoriscono una conoscenza “attiva” del mare. Mastriani sottolinea come la trasformazione climatica e l’aumento della pressione antropica rendano necessario un lavoro quotidiano “di ascolto, di studio e di adattamento delle strategie”: il mare, infatti, “parla”, e oggi più che mai va interpretato con competenza.

Un altro punto chiave dell’incontro è il tavolo permanente dedicato al Fiume Ciane, istituito per affrontare la situazione critica del corso d’acqua e del suo habitat. Il Ciane, simbolo naturalistico di Siracusa, soffre da anni il degrado delle sponde, la diffusione di specie invasive e difficoltà legate alla gestione complessiva dell’area.

Mastriani descrive il tavolo come “un luogo di confronto operativo, non formale”, dove enti, tecnici e associazioni lavorano per definire priorità immediate: ripristino degli equilibri ecologici, salvaguardia della vegetazione tipica, pulizia degli affluenti, monitoraggi più frequenti. È un percorso complesso, ma necessario per restituire al Ciane la sua identità di riserva fluviale e patrimonio collettivo.

Chiusura sul tema dell’ecoturismo, oggi tra le leve più promettenti per uno sviluppo sostenibile e realmente competitivo del territorio. Il Plemmirio, con i suoi fondali e i suoi percorsi naturalistici, ha già tracciato un modello: coinvolgere operatori qualificati, accompagnare il pubblico in attività guidate, promuovere un turismo che genera valore senza pesare sugli ecosistemi.

L’arrivo della nuova RNO e la riattivazione del Ciane potranno rafforzare questa identità, creando un’offerta integrata mare–terra che posizioni Siracusa come destinazione internazionale per il turismo ambientale.