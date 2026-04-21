Ampliamento della discarica Cisma a Melilli: convocata la prima Conferenza di servizi

Va avanti l’iter autorizzativo per l’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi della Cisma Ambiente Spa in contrada Bagali, nel territorio di Melilli. Il Dipartimento regionale dell’Ambiente ha infatti convocato per il 22 maggio 2026 alle 10 la prima riunione della Conferenza di servizi, che si svolgerà in modalità telematica nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur).

Il progetto riguarda la realizzazione del lotto numero 3 all’interno della piattaforma Ippc di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali già esistente. La procedura comprende sia la Valutazione di impatto ambientale (Via) sia l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Alla Conferenza sono chiamati a partecipare, tra gli altri, il Comune di Melilli, il Libero Consorzio comunale di Siracusa, l’Asp di Siracusa, Arpa Sicilia, la Soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa, il Genio Civile, i Vigili del fuoco, l’Irsap, il Dipartimento Acqua e Rifiuti e gli altri enti competenti.

L’istanza della società è stata acquisita il 18 ottobre 2025, da allora si sono susseguite le varie fasi della procedura: verifica documentale, richieste di integrazione, consultazione pubblica, acquisizione di osservazioni e primi pareri degli enti coinvolti.

Tra questi figura il parere igienico-sanitario favorevole espresso dall’Asp di Siracusa il 3 dicembre 2025, oltre al successivo parere favorevole dello Spresal del 23 dicembre 2025. La Soprintendenza di Siracusa, invece, ha chiesto l’avvio della Verifica preventiva dell’interesse archeologico, ritenendo necessario approfondire il profilo archeologico dell’area interessata dall’intervento. Il Comune di Melilli annuncia già che non è favorevole all’ampliamento per le motivazioni che l’amministrazione esporrà durante la seduta.

Nel procedimento sono entrate anche le osservazioni di soggetti esterni. In particolare, risultano agli atti contributi di Italia Nostra Onlus e del Comitato “No Discariche” Bagali-Sabbuci-Baratti”. Italia Nostra ha inoltre chiesto di partecipare alla Conferenza di servizi come soggetto portatore di interessi diffusi: richiesta che il Dipartimento Ambiente ha accolto, chiarendo però che la partecipazione avverrà senza diritto di voto.

Nel frattempo la Commissione tecnica specialistica regionale ha emesso il Parere istruttorio intermedio con richiesta di chiarimenti e integrazioni poi trasmessi dal proponente il 25 marzo 2026. Dopo questa fase, il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente ha avviato una nuova consultazione pubblica il 30 marzo scorso.

La riunione del 22 maggio servirà ora a compiere il primo passaggio in sede di Conferenza di servizi. Il programma prevede una descrizione introduttiva del progetto da parte del proponente, l’intervento del referente della Commissione tecnica specialistica per rappresentare eventuali criticità da colmare, l’acquisizione dei pareri ambientali da parte degli enti competenti e, infine, la calendarizzazione delle fasi successive.

La determinazione motivata conclusiva della Conferenza costituirà il Paur, cioè l’atto unico regionale che ricomprende Via e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. Il 22 maggio, quindi, il primo banco di prova per misurare orientamenti, eventuali criticità residue e tempi del procedimento su un progetto destinato a riaccendere il confronto sul ciclo dei rifiuti nel polo industriale di Melilli.