Analisi del voto a Lentini: vince Pupillo, ma questa elezione dice molto altro

Dopo tanti anni nelle retrovie, Enzo Pupillo si è tolto una soddisfazione non da poco: diventare il sindaco della propria città. E pian piano che passano le ore, in attesa di avere dati ufficiali e convalidati, sembra che Lentini possa avere un pizzico di serenità grazie al premio di maggioranzaS il dato politico più importante, infatti, non è soltanto la vittoria di Enzo Pupillo, ma il modo in cui questa vittoria ridisegna gli equilibri del futuro Consiglio comunale. Il neo-sindaco dovrebbe assicurarsi 10 dei 16 seggi disponibili in aula e mettere così le basi per una consiliatura politicamente stabile.

Per ore, durante lo scrutinio, il vero tema è stato un altro: lo scenario che vedrebbe Pupillo senza maggioranza consiliare qualora le liste collegate allo sconfitto Giuseppe Fisicaro avessero superato il 50% dei voti validi. Un’eventualità che, almeno secondo i dati ufficiosi pubblicati dal Comune, non si sarebbe verificata: la coalizione di centrodestra si sarebbe infatti fermata poco sopra il 48%.

Si delinea così un Consiglio comunale con una netta prevalenza della maggioranza di centrosinistra e un’opposizione frammentata tra l’area di Fisicaro e quella civica guidata da Efrem Sanzaro.

Era una campagna elettorale strana, questa di Lentini: tre ex assessori candidati l’uno contro l’altro, tre visioni diverse di città e un fastidio tra i principali competitor che si è annusato anche durante il confronto su SiracusaNews.

Ha vinto Pupillo, grazie a un centrosinistra unito, un candidato credibile e ha vinto perché ha trasformato il “campo largo” in proposta locale, anche attirando a sé le ire di alcuni “fondamentalisti”. Il centrosinistra è riuscito dove spesso fallisce: trasformare un’alleanza eterogenea in una proposta percepita come coerente.

Pupillo ha tenuto insieme PD, Movimento 5 Stelle, civismo, pezzi di società cittadina ma anche il voto moderato stanco delle tensioni interne al centrodestra. Perché è inutile nasconderlo, ma grossi pezzi di centrodestra hanno diviso le preferenze tra Sanzaro e Pupillo. Non era scontato. Ma a Lentini, il campo largo, ha funzionato anche perché è stato territorializzato grazie a una coalizione locale costruita attorno all’idea di “rigenerazione” della città. E al supporto dei “vicini di casa” di Carlentini, che hanno avuto un ruolo fondamentale per portare Pupillo alla vittoria.

Ma anche il 15% di Efrem Sanzaro è politicamente importante. Che non avrebbe vinto era praticamente certo, ma è stato decisivo in questa sfida perché se è vero che quel 15% ha impedito la vittoria del centrodestra, è altrettanto vero che quei voti non sarebbero andati automaticamente a Fisicaro. Sanzaro ha dimostrato che a Lentini esiste uno spazio politico alternativo ai due blocchi principali, ma anche che c’è ancora troppa frammentazione e che il compito principale di Pupillo sarà quello innanzitutto di pacificare. Per governare.

Fisicaro ha perso, invece. Ma in questo caso ha obiettivamente perso soprattutto il suo principale sponsor: Giuseppe Carta. Il deputato regionale e sindaco di Melilli farà sicuramente tesoro di questa sconfitta, a dimostrazione che non è invincibile se va da solo e che una coalizione numericamente ampia, simboli forti, il sostegno ufficiale del centrodestra e sette liste a supporto non bastano se la coalizione non appare unita.

La candidatura di Fisicaro è stata una scelta “calata”, più costruita dentro le stanze che seguendo gli equilibri politici che dentro un reale processo condiviso sul territorio. Il risultato finale racconta proprio questo: una coalizione competitiva, indubbiamente, ma non abbastanza coesa. Come dimostrato dal voto disgiunto, pesante.

Con la sfiducia al sindaco Lo Faro si pensava di poter vincere facile, di riuscire a trovare quell’unità che Carta ha provato a chiedere nelle prime fasi della campagna elettorale, trovandola solo in FdI e lasciando gli amici di Forza Italia, Lega e Dc. Se avesse aggregato, se avesse trovato la quadra prima di scendere in campo, se avesse convinto l’intero centrodestra a credere nel proprio progetto oggi forse si parlerebbe di altro. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, dagli errori si impara e tra 1 anno ci saranno altre competizioni elettorali.