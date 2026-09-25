Ance Siracusa, 70 anni di storia. Ciucci: “Pagare subito i crediti alle imprese”

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Emergenza casa, rigenerazione urbana, investimenti e sviluppo delle città: i costruttori chiedono alla politica regole certe, il pagamento dei crediti per il caro materiali e nuove risorse per il dopo-PNRR

Ance Siracusa ha celebrato oggi i suoi 70 anni al Castello Maniace con una giornata di confronto sul futuro dell’abitare. Al centro del dibattito l’emergenza casa, la rigenerazione urbana, gli investimenti e lo sviluppo delle città.

Ciucci: “Una casa accessibile, vivibile e sicura”

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Per il presidente nazionale di Ance, Antonio Ciucci, la casa è tornata tra le priorità del governo: “70 anni di storia, 70 anni che in questo Paese hanno voluto dire costruire case. Adesso finalmente la casa è tornata al centro anche degli obiettivi del nostro governo. Noi diciamo però che la casa deve essere declinata in tre forme: una casa accessibile, una casa vivibile, ma soprattutto una casa sicura. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti”

Sul Piano casa il giudizio è positivo, con alcune riserve: “È un piano che ci soddisfa nel titolo e in alcune misure. Pensiamo però di doverlo migliorare, per coinvolgere anche i territori che non hanno il valore immobiliare delle grandi città e soprattutto per far lavorare le piccole e medie imprese del nostro settore”

Tra le sfide principali Ciucci indica la chiusura del PNRR: “Dobbiamo completare il PNRR e sostituirne i fondi, che nel 2026 hanno pesato per circa il 25%, con altre risorse. In parte arriveranno dalla casa, in parte riteniamo che i fondi strutturali e di coesione europei possano e debbano essere utilizzati meglio”

Il presidente nazionale ha poi chiesto di pagare subito i crediti per il caro materiali: “La prima necessità è pagare i crediti delle imprese per il caro materiali: circa 2 miliardi di euro per il 2024 e il 2025, a cui si sommeranno circa 1,8 miliardi per il 2026. Abbiamo davanti la crisi di Hormuz, che sta facendo aumentare il costo dei prodotti petroliferi. Probabilmente aumenterà anche il costo dell’energia, e con esso quello dei semilavorati. Bisogna quindi sostenere finanziariamente le imprese, pagando i crediti per il caro materiali”

Infine, il legame tra l’anniversario siracusano e la storia dell’associazione: “I 70 anni di Ance Siracusa si inseriscono negli 80 di Ance nazionale. L’associazione è nata con la Repubblica e continua a costruire il Paese. La storia delle costruzioni è la storia di questo Paese: il nostro è un settore centrale, con il 12% del PIL e 1 milione e 700 mila occupati. Governo e associazioni devono sostenere questo settore per farlo crescere, perché è la ricchezza del Paese”

Russo: “Un momento decisivo per imprese e famiglie”

Per il presidente di Ance Sicilia, Salvatore Russo, il Piano casa arriva in una fase delicata: “Le sfide del Piano casa arrivano in un momento particolare, alla fine del PNRR e, prima ancora, dopo la fine del Superbonus. È un momento importante per noi imprenditori, ma anche per le famiglie e per tutti coloro che vogliono approfittarne. Chiediamo alla politica di collaborare e di dialogare con noi, per cambiare le cose che servono per andare avanti”

Augliera: “A Siracusa molto lavoro da fare, servono regole certe”

Il presidente di Ance Siracusa, Paolo Augliera, ha parlato delle esigenze del territorio: “A Siracusa abbiamo sicuramente tanto lavoro da fare, soprattutto sull’edilizia pubblica, dove c’è molto da sistemare. Come diceva il nostro presidente, abbiamo bisogno di regole certe e di sapere quali risorse pubbliche si intendono mettere in campo. Così potremo programmare al meglio le nostre aziende e affrontare tutti i lavori che arriveranno. Servono regole nuove e certe, che ci permettano di sviluppare le nostre attività e far crescere le nostre imprese”

Augliera ha poi guardato ai prossimi anni: “Oggi festeggiamo i 70 anni e contiamo di andare avanti almeno per i prossimi 70, perché abbiamo bisogno di continuare a crescere. Oggi presentiamo anche il Gruppo Giovani di Ance, che rappresenta il futuro che vogliamo costruire. Premieremo inoltre le prime imprese che hanno fondato Ance Siracusa, in questa location bellissima che il soprintendente Lutri ci ha permesso di utilizzare. Vogliamo parlare soprattutto di casa e di investimenti futuri, e dare alla politica delle idee per andare avanti”