Ance Siracusa, 70 anni di storia: il 25 settembre evento al Castello Maniace

SiracusaNews TV

Video · L'intervista

Settant’anni di storia per riflettere sul futuro dell’edilizia, della rigenerazione urbana e dell’emergenza abitativa. Ance Siracusa celebra il proprio anniversario con un appuntamento nazionale in programma il prossimo 25 settembre al Castello Maniace, che vedrà la partecipazione del presidente nazionale di Ance, Antonio Ciucci, della vicepresidente Regina De Albertis e di rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, oltre ai principali soggetti istituzionali coinvolti nelle politiche della casa e dello sviluppo urbano.

Ad anticipare i contenuti dell’iniziativa è stata il direttore di Ance Siracusa, Carmen Benanti, intervistata ai microfoni di SiracusaNews. Il titolo scelto per l’evento, “La nostra storia, la vostra casa”, racchiude il senso della giornata. “Siamo partiti dal modo migliore per celebrare questi 70 anni – spiega Benanti – ma la casa rappresenta l’elemento primario per i costruttori. Più case significano quartieri, più quartieri significano città. Da qui la volontà di affrontare temi come l’emergenza abitativa e la rigenerazione urbana”.

La giornata sarà articolata in due momenti di confronto. Il primo sarà dedicato alle politiche nazionali sulla casa e vedrà la presenza dei vertici di Ance e del Ministero delle Infrastrutture. Il secondo coinvolgerà invece i soggetti attuatori, tra cui Invitalia e l’Iacp, per analizzare la concreta applicazione delle misure sul territorio. Spazio anche alla storia dell’associazione, con un riconoscimento alle imprese storiche che hanno contribuito alla nascita e alla crescita di Ance Siracusa.

L’intervista è stata anche l’occasione per affrontare alcune delle principali sfide del comparto delle costruzioni. Tra queste il partenariato pubblico-privato, sempre più centrale dopo la conclusione della stagione del Pnrr. Per Benanti si tratta di uno strumento importante, ma che necessita di regole certe: “Deve essere un rapporto win-win per pubblico e privato“. Il riferimento è anche alle recente sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha inciso sul diritto di prelazione del soggetto promotore, rendendo necessario – a detta di Ance – almeno il riconoscimento delle spese sostenute da chi investe nella progettazione.

Non è mancato un passaggio sul dibattito relativo all’istituzione del Parco nazionale degli Iblei. La posizione di Ance Siracusa resta favorevole alla tutela ambientale, ma con una richiesta precisa: evitare approcci ideologici e puntare su un’istruttoria tecnica aggiornata.

“Serve un’istruttoria seria, approfondita e condivisa – sottolinea Benanti – che fotografi il territorio di oggi e non quello di dieci anni fa. Bisogna garantire tempi certi nelle autorizzazioni e costruire un modello di governance capace di tutelare l’ambiente senza creare ulteriori ostacoli per cittadini e imprese“.

Spazio anche al Premio Massimo Riili, giunto alla seconda edizione. Sono oltre sessanta i progetti arrivati da tutta Italia tra professionisti, studenti e imprese alla scadenza del 31 luglio. Una crescita significativa rispetto alla prima edizione, che conferma l’interesse nazionale verso l’iniziativa dedicata all’innovazione e alla qualità progettuale. La commissione esaminatrice lavorerà tra il 7 e il 21 settembre, mentre la cerimonia di premiazione è fissata per il 23 ottobre.

Infine uno sguardo alle nuove generazioni. Ance Siracusa conferma il progetto delle 60 borse di studio destinate ai nuovi iscritti al percorso Cat (ex Geometra), del valore di circa 300 euro ciascuna. Un’iniziativa che va oltre il sostegno economico, prevedendo visite in cantiere, formazione pratica e la possibilità di svolgere tirocini nelle imprese associate.

“Le imprese hanno bisogno di figure tecniche – conclude Benanti – e vogliamo accompagnare i ragazzi in un percorso che li avvicini concretamente al mondo delle costruzioni, mostrando loro un settore sempre più innovativo, digitalizzato e ricco di opportunità“.