ANCE Siracusa compie 70 anni e guarda al futuro: confronto sul “futuro dell’abitare”

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Settant’anni di storia, ma con lo sguardo rivolto soprattutto ai prossimi anni. È questo il filo conduttore dell’appuntamento con cui ANCE Siracusa celebrerà il proprio settantesimo anniversario, venerdì 25 settembre al Castello Maniace, con una giornata dedicata al futuro del settore delle costruzioni e, più in generale, alle trasformazioni che riguardano il sistema dell’abitare.

L’iniziativa, dal titolo “70 anni ANCE Siracusa: costruire il futuro dell’abitare”, prenderà il via alle 9 e sarà moderata dalla giornalista del Tg1 Nathania Zevi. Dopo i saluti istituzionali è previsto l’intervento del presidente nazionale ANCE Antonio Ciucchi. La giornata alternerà momenti celebrativi e di confronto sui temi delle politiche abitative, degli investimenti e della rigenerazione urbana.

Il primo panel sarà dedicato all’“Emergenza casa: strategie politiche per il futuro dell’abitare”, con gli interventi di Tullio Ferrante, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico al Senato, Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera, e Felice Squitieri, commissario straordinario per il Piano Casa.

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Il secondo confronto, dal titolo “Piano Casa: dalla norma ai cantieri. Governance, investimenti e rigenerazione urbana”, sposterà l’attenzione dall’impostazione normativa alla concreta attuazione degli interventi. Al tavolo sono previsti Vanessa Pesenti, vicepresidente ANCE Politiche Fiscali, Marco Iaconello, responsabile Progetti Speciali Invitalia, Stefano Damiani, responsabile Fondo Housing Coesione Invimit SGR, Angelo Sicali, componente della Giunta FEDERCASA, e Alessia Scorpo, presidente IACP Siracusa.

Un passaggio centrale sarà quello relativo alla necessità di trasformare strumenti normativi e finanziari in interventi effettivamente realizzati, mettendo in relazione istituzioni, imprese e soggetti che operano nel settore dell’edilizia e dell’abitare.

Il presidente di ANCE Siracusa Paolo Augliera lega il settantesimo anniversario alla dimensione economica del comparto. “Non è solo un momento di festa, ma anche un momento di pensare al futuro“, sottolinea, ricordando il peso del sistema delle costruzioni sul territorio.

Da qui la richiesta di condizioni che consentano alle imprese di operare con maggiore rapidità. “Abbiamo bisogno di finanziamenti“, afferma Augliera, richiamando anche il tema della riqualificazione del patrimonio edilizio sotto il profilo energetico e della sostenibilità. Per il presidente di ANCE Siracusa servono inoltre “regole più certe” e procedure amministrative più snelle, perché “non possiamo aspettare anni per avere approvazione di progetti da parte dei diversi enti“.

Il tema del Piano Casa si inserisce proprio in questa prospettiva. L’obiettivo indicato da Augliera è quello di ottenere nuovi strumenti e investimenti per intervenire su un patrimonio abitativo che necessita di interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento della qualità della vita.

Accanto alla parte tecnica ci sarà anche quella celebrativa. ANCE Siracusa premierà le imprese storiche associate, riconoscendo il contributo di chi ha accompagnato l’associazione nei suoi settant’anni di attività.

Ma l’anniversario sarà anche l’occasione per presentare il nuovo Gruppo Giovani ANCE Siracusa, individuato come uno degli strumenti attraverso cui guardare al futuro dell’associazione.

“Premiare il passato e contare sul futuro“, sintetizza Augliera, sottolineando la necessità di una nuova generazione di imprenditori capace di portare nel settore nuove competenze, tecnologie e innovazione, dall’intelligenza artificiale agli strumenti digitali.

La giornata sarà accompagnata anche dagli interventi di Salvo La Rosa, presidente della Cassa Edile di Siracusa, e Margherita Finocchiaro, presidente di Formedil Siracusa. Il primo questa mattina ha voluto sottolineare il peso del comparto sul territorio che nella sola provincia di Siracusa conta oltre 1.200 aziende iscritte e oltre 6 mila lavoratori. “Il mondo delle costruzioni è un asset non solo provinciale, ma per quello che è il nostro Paese” osserva, ricordando come il settore rappresenti una componente importante dell’economia siracusana.

La Rosa evidenzia inoltre il ruolo della rappresentanza e degli enti bilaterali nel confronto quotidiano con le organizzazioni sindacali: “Cerchiamo di fare squadra con loro per difendere il nostro operato e quindi il sistema edile”

Analisi condivisa anche da Margherita Finocchiaro. Per quest’ultima, infatti, il futuro dell’abitare non può essere separato dalla sicurezza e dalla formazione: “Non esiste casa se non c’è un cantiere, se non c’è un cantiere, se non c’è sicurezza“.

Il messaggio che emerge è quindi quello di un anniversario che non vuole fermarsi alla celebrazione della storia dell’associazione. Da una parte il riconoscimento alle imprese che hanno contribuito a costruirla, dall’altra il confronto sulle politiche abitative e sulla capacità di trasformare risorse e norme in cantieri, riqualificazione e rigenerazione urbana.

Un passaggio che Augliera sintetizza con un’immagine netta: «Il futuro dell’abitare» passa dalla capacità di costruire oggi le condizioni per intervenire sul patrimonio esistente e migliorare la qualità della vita nelle città.