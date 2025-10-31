Ance Siracusa e Cassa Edile premiano gli studenti del CAT: 36 borse di studio per sostenere i futuri geometri

Si è svolta ieri pomeriggio, nell’aula magna del liceo Luigi Einaudi di Siracusa, la cerimonia di consegna delle borse di studio destinate agli studenti iscritti al primo anno degli istituti tecnici con indirizzo CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio della provincia aretusea.

L’iniziativa, promossa da Ance Siracusa e Cassa Edile, nasce con l’obiettivo di incentivare i giovani a intraprendere un percorso tecnico nel settore delle costruzioni, sostenendoli concretamente “dalla scuola al cantiere”. Sono stati 36 in totale gli studenti premiati – provenienti dagli istituti Einaudi di Siracusa, Matteo Raeli di Noto e Nervi–Alaimo di Lentini – ciascuno dei quali ha ricevuto una borsa di studio del valore di 300 euro.

A consegnare i riconoscimenti, il presidente di Ance Siracusa Paolo Augliera e il presidente di Cassa Edile Salvatore La Rosa, che hanno sottolineato l’importanza del progetto come strumento di avvicinamento tra scuola e mondo del lavoro.

“Avevamo promesso – ha dichiarato Augliera – di sostenere gli studenti che scelgono il CAT, perché si tratta di un percorso che può offrire prospettive reali. Le borse di studio sono solo il primo passo: vogliamo accompagnare i ragazzi durante tutti gli anni di formazione, con visite nei cantieri, incontri su sicurezza e qualità del lavoro. Alla fine del percorso scolastico daremo loro la possibilità di svolgere uno stage in una delle imprese associate ad Ance, propedeutico a un’eventuale assunzione. Il mondo delle costruzioni ha bisogno di nuova linfa, di competenze e passione”.

Sulla stessa linea Salvatore La Rosa, presidente della Cassa Edile di Siracusa, che ha ricordato come l’iniziativa si inserisca in un progetto più ampio: “Tutto è partito dalla nostra campagna Lezione in cantiere, che ha portato centinaia di studenti a visitare direttamente i luoghi del lavoro. L’obiettivo è far capire che il settore edile può offrire sbocchi professionali concreti e qualificati. Negli ultimi anni abbiamo registrato un calo delle iscrizioni agli istituti tecnici, e con Ance abbiamo deciso di reagire insieme, unendo le forze per valorizzare un percorso formativo che può garantire occupazione e crescita“.

Entrambi i rappresentanti del settore hanno confermato che il progetto verrà ripetuto anche nei prossimi anni, con l’intento di rafforzare il legame tra istruzione tecnica e imprese, offrendo ai giovani opportunità di formazione e lavoro in un comparto che, anche alla luce delle nuove tecnologie e delle sfide ambientali, continua a rappresentare uno dei pilastri dell’economia siracusana.