ANCE Siracusa e cooperativa L’Arcolaio firmano il protocollo d’Intesa per il progetto “Jail to Job”: lavoro e inclusione come leva di sviluppo per il territorio

ANCE Siracusa e la Cooperativa Sociale L’Arcolaio hanno sottoscritto ieri, martedì 9 giugno 2026, un Protocollo d’Intesa che sancisce la collaborazione tra il sistema delle imprese edili del territorio e il mondo del terzo settore nell’ambito del progetto nazionale Jail to Job — Un modello innovativo di politiche attive del lavoro dentro e fuori il carcere, finanziato da Fondazione San Zeno.

Il progetto, coordinato a livello nazionale dalla Cooperativa Sociale Rigenerazioni onlus di Palermo e attivo in sette istituti di pena delle regioni Sicilia e Campania, punta a trasformare il tempo della pena in un percorso concreto di professionalizzazione e reinserimento lavorativo, mettendo in connessione diretta il sistema penitenziario, le imprese e la comunità. Obiettivo dichiarato: ridurre drasticamente la recidiva attraverso lo strumento del lavoro regolare.

Per ANCE Siracusa — rappresentata dal Presidente Paolo Augliera — l’accordo risponde a una doppia esigenza: quella etica di contribuire alla coesione sociale del territorio e quella concreta delle imprese associate, che manifestano con crescente frequenza difficoltà nel reperimento di personale qualificato, sia per mansioni operative che per profili tecnici.

In base al Protocollo, le parti si impegnano a sviluppare tre linee di attività: la sensibilizzazione del sistema imprenditoriale sul tema dell’inclusione lavorativa delle persone in esecuzione di pena; l’informazione alle imprese locali sulla Legge Smuraglia, che prevede sgravi fiscali per chi assume persone ristrette o in fase di dimissione; il supporto diretto al matching tra i beneficiari profilati dalla Cooperativa L’Arcolaio e le aziende associate ad ANCE Siracusa.

La Cooperativa L’Arcolaio, partner territoriale del progetto per l’area siracusana, agisce come mediatore qualificato: rileva i fabbisogni delle imprese, organizza incontri mirati, gestisce le procedure autorizzative e garantisce affiancamento operativo durante tutto il periodo di inserimento lavorativo. Le imprese che aderiscono alla “Rete delle Aziende Virtuose” non assumono alcun obbligo di assunzione, ma manifestano la disponibilità a valutare profili già selezionati e adeguatamente formati.

“Il lavoro è uno strumento fondamentale di crescita per le imprese, per le persone e per l’intero territorio — ha dichiarato il Presidente Augliera. — ANCE Siracusa crede in un modello di sviluppo che integri esigenze produttive, inclusione lavorativa e coesione sociale. Questa intesa è un passo concreto in quella direzione.”

Il Protocollo d’Intesa – che verrà presentato ufficialmente il prossimo 24 giugno alle 9.30 in Camera di Commercio – ha durata triennale e si inserisce in un percorso più ampio che include anche la realizzazione del Cavadonna Lab — Hub di Lavoro e Comunità, progetto di investimento della Cooperativa L’Arcolaio che prevede la costruzione di un nuovo sito produttivo nei pressi del carcere di Siracusa.