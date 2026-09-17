ANCE Siracusa festeggia 70 anni: al Maniace l’evento dedicato al futuro dell’abitare

Attualità · L'appuntamento

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Settanta anni di storia, di imprese, di persone e di territorio. È questo il traguardo che ANCE Siracusa si appresta a celebrare con un appuntamento che vuole essere non soltanto un momento celebrativo, ma anche un’occasione di confronto sulle principali sfide che attendono il settore delle costruzioni e il futuro delle città.

L’evento, dal titolo “70 anni ANCE Siracusa: costruire il futuro dell’abitare”, si terrà venerdì 25 settembre al Castello Maniace di Siracusa, con inizio alle ore 9.00.

In vista dell’appuntamento, lunedì 21 settembre alle 10.30, nella sala “Ugo Gianformaggio” di Confindustria Siracusa, in viale Scala Greca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa.

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Sarà l’occasione per illustrare alla stampa il programma della giornata, i suoi protagonisti e i temi che saranno al centro dei due panel dedicati al futuro dell’abitare, alle politiche abitative, al Piano Casa, agli investimenti e ai processi di rigenerazione urbana.

Una scelta non casuale per una Associazione che nel 2026 celebra i suoi primi 70 anni: la ricorrenza diventa infatti l’occasione per guardare al futuro e interrogarsi sulle trasformazioni che interessano il territorio, sul ruolo delle imprese e sulle condizioni necessarie per costruire città più vivibili, sostenibili e capaci di rispondere alle nuove esigenze abitative.

La giornata del 25 settembre si aprirà con i saluti istituzionali e con l’intervento del Presidente nazionale di ANCE, Antonio Ciucci. Seguiranno due momenti di approfondimento incentrati su “Emergenza casa: strategie politiche per il futuro dell’abitare” e “Piano Casa: dalla norma ai cantieri. Governance, investimenti e rigenerazione urbana”.

La parte conclusiva della giornata sarà riservata, invece, alla celebrazione dei 70 anni di ANCE Siracusa, con un momento dedicato alla storia dell’associazione, alla premiazione delle imprese storiche associate e alla presentazione del Gruppo Giovani ANCE Siracusa.